Con impecable desfile el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta culminó celebraciones de aniversario

Frente a diversas autoridades y decenas de antofagastinos, el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta llevo a cabo el domingo 09 de abril su tradicional desfile, este año conmemorando 142 años de existencia en la ciudad.

Una ceremonia de homenajes y también de emoción, los cuales se evidenciaron por ejemplo con las palabras del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Hualqui, Carlos Vildosola Vargas, quien junto a una comitiva viajaron desde el sur del país para ser parte de la celebración de los bomberos de Antofagasta. Vildosola Vargas señaló que “nunca nos imaginamos que alguna vez como Cuerpo de Bomberos de Hualqui íbamos a venir a esta celebración, como creo que ellos tampoco pensaron prestarnos una ayuda tan importante mientras tuvimos los incendios forestales en nuestra comuna. Nosotros estamos muy agradecidos, hemos recibido un enorme cariño de la gente del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y su comunidad y también nosotros trajimos el agradecimiento de todos desde allá”.

La delegación de voluntarios del sur además aprovechó la ceremonia para entregar un reconocimiento a sus pares del norte, condecorando el estandarte del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta con una medalla, símbolo de agradecimiento y de una nueva amistad que se forja. Carlos Vildosola Vargas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Hualqui afirmo que “sin Antofagasta, Calama, Taltal y Mejillones, que fue el batallón norte que llegó a nuestra comuna hubiésemos perdido muchas más viviendas de las que tuvimos. Cuando llegó el batallón norte, con orgullo podemos decir que no se no se quemó ninguna casa más y no tuvimos pérdidas humanas que lamentar. La medalla que hoy entregamos, la estamos entregando a todos los Cuerpos de Bomberos que nos prestaron ayuda, esto es en reconocimiento a su gente.”

Otro de los momentos de emoción es el que condecoró y reconoció a voluntarios por sus años de servicio, uno de ellos fue Luis Gastón Pastén. Voluntario de Primera Compañía “Bomba Antofagasta” ingresó a la institución cuando tenía sólo 15 años de edad, hoy fue reconocido por cumplir 65 años de servicio no solo a bomberos sino que también a la ciudanía. Para Luis Gastón Pastén este reconocimiento significa mucho y lo llena de orgullo, por eso señaló, “es una emoción muy grande, estoy feliz y contento. Yo entre a la bomba cuando tenía 15 años, lolito y ya han pasado 65 años y estoy en pie todavía. Yo vivía en la calle Sucre con Latorre y escuchaba todos los días la sirena, la llorona como le decían, me asomaba al balcón porque vivía en el segundo piso y veía a los bomberos cuando llegaban y se vestían y salían rápido, ahí me di cuenta que yo también quería ser bombero, por eso me da mucha emoción cumplir 65 años.”

Este antiguo voluntario aprovechó la oportunidad de invitar a los antofagastinos a ser parte de la institución. “Hago un llamado a la juventud para que ingrese al cuerpo de bomberos, es muy lindo servir a la gente y queremos más jóvenes, la ciudad ha crecido bastante y los bomberos siempre son necesarios”

En cuanto al desfile en sí, que fue autorizado por la máxima autoridad regional, el Señor Intendente de Antofagasta Arturo Molina, estuvo encabezado por el Comandante de la institución Christian González Weber y contó con delegaciones de todas las compañías de la ciudad.

De impecable uniforme, los voluntarios de Antofagasta rindieron homenaje al emblema patrio a las autoridades y también a la comunidad que quiso acompañarlos este domingo en el fin de una semana llena de actividades en conmemoración de los 142 años de existencia.

Paulo Rodríguez Tófalos, Superintendente el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta se refirió a esta ceremonia señalando que, “finalizamos la semana de aniversario con este imponente e importante desfile, donde creo que se cumplió el objetivo, el cual era demostrar a la comunidad de Antofagasta y también a nuestras autoridades que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad está preparado para enfrentar cualquier emergencia y cualquier situación en la que seamos requeridos”.

En cuanto a los tres nuevos carros que benefician a tres compañías el Superintendente explicó que “la octava compañía ahora tiene una nueva unidad de rescate, la tercera compañía también una unidad nueva y la sexta compañía fue la beneficiada con la llegada de la unidad de tercera compañía que fue reasignada, material mayor que ayudará a mejorar el trabajo de nuestros voluntarios y entregará mayor tranquilidad a la ciudadanía porque podremos operar de mejor forma en caso de ser requerido”