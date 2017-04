Josefa Wallace: “Desde que tengo memoria me gusta leer y contar historias”

Para algunos es un fenómeno literario, para otros una superventas, lo cierto es que Josefa Wallace es por estos días la escritora del momento, tras la tercera entrega de su entretenida novela romántica juvenil “Pepi la fea”. Un libro que la misma autora ha definido como sencillo, y en donde sólo un 30 por ciento, según Wallace, es ficción.

Dueña de unos intensos ojos azules, y un gato de nombre Teodoro, su vida desde el 2014 ha dado un giro que ni la misma Josefa imaginó, cuando sin mayor ambición abre un blog para contar la historia de Pepi. Es quizás esta humildad, sumado a un relato divertido, chistoso y actual, la clave de su éxito primero en redes sociales y después con su primera novela, que en sólo 8 días se agotó.

Tímida, amante de los gatos, y recién casada, Wallace arriba a FILZIC para contarnos la historia detrás de “Pepi la fea”, y porque ahora su protagonista viste un traje de novia. También nos adelantará detalles de su nueva novela “Gordofobia”.

PEPI LA FEA

Josefa ¿Por qué crees que tus libros han alcanzado un número tan alto en ventas?

Porque los temas que toco son de interés, son comunes, es fácil identificarse con ellos. Los libros son sencillos, no muy extensos, amigables, divertidos y cercanos. Creo que a la gente le encanta reír.

¿Consideras que “Pepi la fea” a pesar de que relata una historia de amor, en cierto modo “no correspondido”, entrega seguridad a aquellas chicas que pueden pasar por situaciones similares?

Nunca escribí Pepi la fea pensando en dejar algún mensaje o enseñanza, pero curiosamente la gente encuentra mensajes y enseñanzas interpretando algunos pasajes. Me parece espectacular que eso ocurra, probablemente lo hice inconscientemente. Muchas chicas me han escrito extensos mensajes contándome cómo leer Pepi les ha ayudado en su día a día y eso me parece espectacular.

¿En qué aspecto crees que influenció en tus libros el hecho de que hayas sido víctima de bullying, como has relatado en otras entrevistas?

No creo que haya influido en mis escritos. A diferencia de otros, yo supe manejar el tema del bullying, porque si bien me afectaba, era capaz de sobrellevarlo e incluso defenderme o devolverlo, nunca me sentí una víctima indefensa.

¿Qué estilo cree define tu obra? ¿Porqué este estilo y no otro?

Para ser súper sincera, no tengo idea de qué estilo define mi obra.

LITERATURA Y REFERENTES

¿Qué escritores considera son tus referentes?

Yo me considero una escritora de fantasía y ciencia ficción a pesar de que los libros que he publicado no son de dichos géneros. Lo digo porque mucho antes de escribir la serie Pepi la fea dediqué años de mi vida en acabar otros libros, justamente de fantasía, para los cuales me inspiraron grandes autores como Tolkien, C.S. Lewis, Úrsula Le Guin, Ray Bradbury, entre otros.

¿Qué te motiva y apasiona a escribir?

En mi caso no se qué fue lo decisivo a la hora de empezar a escribir, porque desde que tengo memoria me gusta leer y contar historias. Creo que jugó un papel importante ser criada por una abuela lectora. Los libros siempre formaron parte de mi mundo, del día a día.