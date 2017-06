Inventores locales patentaron sus ideas gracias al convenio de Inapi y Comité de Desarrollo Productivo Regional

Hito de la descentralización

Las solicitudes de patentes presentadas en la región entre el 2012 y el 2016 fueron 83, siendo este dato la base del acuerdo entre las entidades, logrando de manera exitosa que, durante estos meses, varias empresas o particulares reciban asesoría para registrar sus inventos.

Carlos Pérez Guerrero y Dave Valdivia Aguirre son los dos inventores de la Región de Antofagasta que lograron obtener la patente de sus creaciones. Este hito, reflejo de la descentralización, se concretó gracias al proyecto piloto que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y el Comité de Desarrollo Productivo Regional Antofagasta (CDPRA) iniciaron en septiembre de 2016, el cual tiene como objetivo incentivar la presentación de solicitudes de patentes en regiones.

Durante estos meses, profesionales de INAPI han realizado videoconferencias semanales y viajado mensualmente a la región para realizar asesoría especializada y capacitar presencialmente a innovadores y/o beneficiarios de instrumentos de Corfo principalmente, con el fin de entregar herramientas para la presentación de una posible solicitud de patente o marca comercial.

Respecto a esto, Carlos Claro, subdirector de Innovación y Emprendimiento del CDPRA, manifestó que “en el marco del proceso de descentralización que se encuentra liderando nuestra región, por medio del Comité de Desarrollo Productivo Regional, hemos generado una alianza estratégica con INAPI que ha permitido consolidar el desarrollo de I+D+i en nuestra región por parte de nuestros empresarios y emprendedores, con un acompañamiento permanente en lo que respecta a la estrategia de Propiedad Intelectual y los beneficios que esto implica en el modelo de negocio de innovaciones, con una mirada más global”.

Por su parte, Álvaro González, gerente de Innovación y Estudios de INAPI, declaró que “esto es muy importante, ya que es una señal muy clara de descentralización, consolida el convenio que tenemos con el Comité y, además, da una señal a los innovadores y empresas de la región para acercarse y recibir una asesoría integral en el proceso de patente, la cual les dará propiedad sobre la tecnología desarrollada y así poder licenciar su creación, presentarla en una empresa, venderla o lo que deseen”.

Los inventos

Dave Valdivia, quien desarrolló su idea de forma particular, patento un mecanismo para el proceso de chancado minero. Su motivación comenzó cuando estaba trabajando en esa área y necesitaba hacer una labor más eficiente. Para darle continuidad a este proceso, postulará a fondos de la Corfo: “esto es como un premio, ya que de niño siempre fui creativo e inventé cosas. Que reconozcan esto es algo único, no sólo porque se puede comercializar, sino que eres un inventor y da valor a lo que uno es”.

En el otro caso, Carlos Pérez es gerente general de Exmin Limitada y ya cuenta con varias patentes donde aparece como inventor, sin embargo están a nombre de empresas donde trabajó, siendo esta la primera como creador y dueño. Esta idea nació al identificar el problema de los insolubles o arcillas que compiten con los metales útiles en las operaciones de flotación, por lo tanto, la patente está enfocada en tratar de resolver o minimizar esta dificultad. “He tenido ofertas, pero aún no se han concretado. Chile es un país conservador, no arriesga, trata de hacer lo más simple, no como en otros países del mundo. Sin embargo, con esto siento una especie de seguridad de que puedo hacer cosas que antes no me las imaginé, estoy seguro y protegido. La asesoría de INAPI ha sido potente, se han adueñado de la idea en sentido positivo, de darle auge, mejorarla y me siento feliz de tener esta oportunidad que me cree yo mismo”, declaró.

Patentes

Las solicitudes de patentes presentadas en la región entre el 2012 y el 2016 fueron 83, lo cual arroja un promedio de 16 anuales. Esto implica que el 2016 se obtuvo un incremento de un 50% respecto al promedio de los últimos 5 años y un incremento de un 33% respecto al 2015.

En el caso de las solicitudes de marcas comerciales, registraron un incremento de un 10% respecto al 2015.

Estos resultados permitieron posicionar a la región de Antofagasta en el tercer lugar, después de Valparaíso y Santiago, en cuanto a solicitudes de patentes presentadas en el 2016.

Este programa ya ha sido implementado en otras ciudades, como La Serena, Puerto Montt y Concepción, utilizando la misma modalidad y actualmente se está trabajando con la CORFO para que este tipo de asesoría se extienda a todas las regiones.