98% de avance registran obras del nuevo Hospital Regional de Antofagasta

Acompañados de vecinos, parlamentarios, directores nacionales y autoridades regionales, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga y el Intendente Arturo Molina, realizaron un recorrido al nuevo Hospital Regional de Antofagasta Leonardo Guzmán, constatando un 98% de avance en su construcción, además de la calidad del equipamiento médico y los servicios que beneficiará a la comunidad de la macro zona norte del país.

“Muy contento con todo este trabajo que inicia el año 2014, porque llevamos un 98% de avance. Estamos en las terminaciones de un hospital que es un orgullo para Antofagasta y para Chile y que crece cuatro veces en tamaño en relación al hospital actual. Un hospital que va a tener 671 camas, de ocho pisos que sumado al subterráneo y el helipuerto aumenta a 11 niveles con una inversión significativa y que esperamos que a final de año empecemos gradualmente con la atención de usuarios”, enfatizó el Ministro Undurraga.

El mobiliario médico y clínico considera infraestructura hospitalaria y equipamiento médico de primer nivel y alta complejidad, lo que permitirá reducir las brechas de atención y fortalecer los Servicios Clínicos en las áreas de Neonatología e Infantil; Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. En Neonatología, por ejemplo, el nuevo hospital dispone de seis las Salas de Parto Integral, permitiendo a las mujeres que dan a luz, contar con total privacidad en su proceso de parto desde el inicio al final y compartir el momento con toda su familia en pabellón, si así lo desea. Además, el recinto contará con Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; Tomografía axial computarizada; Unidades Hemodiálisis; Medicina Nuclear y Litotripsia extracorpórea

El Intendente Arturo Molina, recalcó que “El Hospital de Antofagasta al igual que el Hospital de Calama, son dos obras emblemáticas que fueron comprometidas en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet desde su primer gobierno, el compromiso se va a cumplir en el transcurso de este año. Ésta es una obra que está bordeando los 300 millones de dólares, y por lo tanto invitamos a los vecinos a cuidarla y por cierto, a mantenerla. Aquí van a llegar pacientes de Arica a Coquimbo, además, por su equipamiento con alta tecnología de última versión, por tanto, el gobierno está próximo a cumplir los compromiso y nosotros como gobierno regional estamos muy orgullosos”.

Esta concesión además incluye la provisión, reposición y mantenimiento del equipamiento médico, una vez concluido los 15 años de la etapa de explotación. La superficie construida es de aproximadamente 123.000 m2, y en términos generales, considera 45 boxes de consulta, 24 boxes de urgencia, 16 boxes dentales, 18 pabellones y 671 camas.

El senador Alejandro Guillier, precisó: “Esta región será la primera de Chile que va a tener su red hospitalaria y su red primaria de salud completa, eso es una gran gestión lograda en este gobierno. Segundo, hemos resuelto el problema de los especialistas, vamos a tener más de 200 especialistas en Calama, más de 400 en Antofagasta, además tenemos un muy buen hospital en Tocopilla, donde también tenemos que reforzar su equipamiento. Pero este Hospital de Antofagasta es el más grande entre Arica y Santiago de Chile, y tecnológicamente en la mayoría de sus áreas, el más moderno de nuestro país. Así que muy orgulloso de haber cumplido los sueños de tener un acceso a la salud. Ahora, tenemos que trabajar en política preventiva en salud, mejorando los hábitos de vida de sedentarismo y mala alimentación, instalando un nuevo modelo de salud en nuestro país”.

Respecto de los médicos especialistas que atenderán el recinto, la diputada Marcela Hernando, explicó que “hace muchos años cuando soñábamos con este proyecto, pensábamos en un estándar en donde la gente no tuviera nada que envidiarle al sector privado y eso se cumple acá, con salas privadas, pequeñas, al más alto estándar no solo en tecnología, si no con los más altos estándares de especialistas y sub especialistas, han llegado 150 nuevos especialistas en los últimos dos años a la región, y eso habla del interés que despierta en los profesionales en venir a trabajar acá”.

La diputada de la Comisión de Salud de la Cámara, también despejó dudas respecto de la calidad en el material de construcción de la obra, argumentando que: “yo hice una denuncia a propósito de un tema en específico que tenía que ver con las cañerías, y esa fue subsanada, mi intención fue hacerla bien al principio para que no se siguiera instalando esa misma tubería y eso se corrigió, reemplazándose el material que contraloría no aprobaba, y también tranquilizar a la gente respecto de la cercanía de este hospital con la planta de tratamientos de aguas servidas, porque el sistema de aire que utiliza este hospital es de sellado absoluto, por lo tanto, el aire que entra es filtrado, circula adentro y después se bota, así que no va a tener problemas”.

El nuevo edificio se construyó en un terreno de aproximadamente 50.000m2, en la zona de seguridad a partir de la cota de 30 metros sobre el nivel del mar. Considera la instalación de 280 aisladores y 139 deslizadores sísmicos para soportar la totalidad de la estructura, permitiendo asegurar la continuidad del funcionamiento del hospital en caso de emergencias o catástrofes naturales.