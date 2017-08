Definen lista corta con siete empresas que industrializarán el litio en Chile

Finalizado el plazo de 30 días de revisión y análisis de los proyectos presentados, por las empresas nacionales y extranjera que postularon a la convocatoria para industrializar el litio de Chile, la comisión evaluadora, liderada por CORFO, seleccionó un grupo de empresas que continuará en la segunda fase del proceso.

Este martes 8 de agosto se notificó a las empresas pre-seleccionadas, tras lo cual se otorgó un plazo para la etapa de mejoramiento de proyectos y presentación del proyecto de inversión.

De las 12 empresas que presentaron propuestas, 7 pasaron a la siguiente etapa del proceso. Se trata de TVEL Fuel Company of Rosatom (Rusia); Suchuam Fulin Industrial Group Co. Ltd., Jiangmen Kanhoo Industry Co. Ltd. y Gansu Daxiang Energy Thecnology Co Ltd. (Chine), Molymet (Chile), UMICORE (Bélgica) y ▪ SAMSUNG SDI Co. Ltd. (Corea).

La siguiente fase del proceso será iniciar la elaboración del “Proyecto de Inversión de Productores Especializados de Litio en Chile”, el que deberá ser desarrollado de conformidad con las normas específicas para la Etapa de Mejoramiento y dentro del plazo que en ésta se indique, el cual se estima no excederá del 1 de diciembre de 2017.

La convocatoria busca potenciar el desarrollo de esta industria, para convertir al país en un actor relevante en la región y a nivel mundial en la producción, comercialización, generación de valor agregado en el desarrollo de capital humano y encadenamiento productivo en torno al litio. De esta manera, podrá abordar de mejor forma la creciente demanda para el mercado de autos eléctricos y vehículos híbridos (electro movilidad), como también responderá a las tendencias mundiales para promover el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC)

La opción de industrializar el litio surgió tras la firma del acuerdo entre Corfo y Albemarle, donde se estableció que parte del litio extraído se debe procesar en Chile mediante la fabricación de productos que permitan exportar productos de mayor valor agregado y desarrollar una industria vinculada a este mineral.