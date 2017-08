Guillier: “No vamos a aumentar la edad de jubilar”

La comuna de San Ramón, en la zona sur de Santiago, fue el lugar elegido por el candidato presidencial de la centro izquierda Alejandro Guillier, para presentar sus propuestas programáticas en materia de pensiones.

En la sede de la unidad vecinal N°15 de la Población Alto Palena, Guillier sostuvo un desayuno con más de 200 adultos mayores, ocasión en la que valoró el paquete legislativo presentado esta semana por la presidenta Michelle Bachelet y anunció entre otras medidas, el aumento del pilar solidario al 20% para mejorar las pensiones de la clase media en el corto plazo.

Entre las medidas anunciadas por el candidato presidencial para lograr un aumento de pensiones, según señaló, son ajustar el cálculo de expectativas de vida que actualmente perjudica el monto de pensiones de las personas más vulnerables.

Guillier explicó que en la actualidad las AFP “calculan las pensiones a 110 años, entonces las pensiones son chiquititas para que la pensión nos dure hasta los 110 años. Entonces el pobre, que vive menos que el rico, subsidia a los ricos porque financia parte de esas pensiones. ¿Porqué a la derecha le gusta esto?”

El candidato agregó que “lo que se está planteando no es ninguna revolución, es lo que hacen los países capitalistas que entregan pensiones dignas. La Presidenta Bachelet estima, y nos parece razonable, que al menos ese 5% adicional y los aportes estatales sean administrados por un ente público”, respaldando la creación de un sistema de financiamiento Tripartito del Sistema de Pensiones.

A este pilar garantizado de pensiones, se sumará el actual Aporte Previsional Solidario (APS) que reciben los pensionados del Pilar Solidario creado en la Reforma Previsional del año 2008. En el caso de las mujeres, existirá un aporte adicional sin requisitos mínimos de cotización, reconociendo su aporte al país, aumentando en al menos un 14% adicional sus pensiones futuras.

El plan contempla que, sujeto a las restricciones fiscales para los próximos años, se establezca gradualmente el aumento de 20% de la Pensión Básica Solidaria (el actual Gobierno ya la reajustó en 10%), de la Pensión Máxima con Aporte Solidario y aumentar la cobertura del 60% al 80% de la población.

En materia de AFP el candidato planteó la necesidad de reducir las comisiones que estas entidades cobran y el establecimiento de representación ciudadana en los directorios de estas compañías.

“Sería absurdo -señaló Guillier- que alguien siga dependiendo del Mercedes Benz de los dueños de las AFP, que es una tragedia para la inmensa mayoría de los chilenos. Un sistema ilegítimo surgido bajo la dictadura, impuesto con mentiras. Las AFP dicen que la plata es del trabajador, otra mentira más, ellos ocupan la plata para lograr 25% de utilidades para 6 grupos económicos con la plata que nadie puede retirar”.

“Hay que hablar con franqueza. Los seguros sociales son colectivos. Son sistemas donde nos protegemos entre todos. Si a uno le va mal, los demás lo ayudamos. Las AFP no son un sistema de seguro social, son un sistema de ahorro individual donde además los dueños son los que ganan utilidades. Esto no se resuelve con más AFP, con más años de trabajo y con ponerle más plata en cada uno en nuestras cuentas. El 40% de los ahorros de los chilenos están generando empleo en otros países, y después nos dicen que no hay plata para invertir. El ahorro que se supone era para reactivar la economía, no está haciendo eso. Por donde lo miren, el sistema de AFP no funciona”.

El candidato finalizó su intervención asegurando que “no vamos a modificar la edad de jubilar, porque se va a transformar en un drama. La gente mayor no encuentra trabajo. Si hubiese un sistema que con 5 años más de trabajo resolviera de manera sustantiva el monto de la pensión podría ser, pero eso no se ha demostrado. Que no nos sigan engañando”.

Las propuestas entregadas hoy por la campaña de Alejandro Guillier para los adultos mayores incluyen revisar las tablas de expectativas de vida, establecer una red de farmacias públicas de bajo costo, subsidios en transporte, el diseño de un seguro de longevidad, reducir las altas comisiones cobradas por las AFP y establecer la representación ciudadana en los directorios de las mismas.