Sexto torneo de ajedrez “Escuelas del Norte” congregará a más de 150 deportistas

Por sexto año consecutivo la Escuela E-84 Las Américas, considerada como un semillero de ajedrecistas en la comuna, está organizando el Torneo de Ajedrez “Escuelas del Norte”, actividad patrocinada por Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y en la que se espera participen más de 150 deportistas de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Iquique y Arica.

Niños y adolescentes entre 5 y 17 años alumnos de establecimientos públicos, particulares – subvencionados y particulares de la zona norte del país, se darán cita este sábado 19 de agosto desde las 09:00 horas en el gimnasio de la escuela, para participar de esta competencia que premiará a los mejores ajedrecistas en las categorías Sub 6 – Sub 8 – Sub 10 – Sub 12 – Sub 14 y Sub 18.

El torneo, en su sexta versión, premiará a los ganadores individuales por cada competencia y además distinguirá a los tres mejores equipos quienes se llevarán trofeos y medallas recordatorias.

El director de la Escuela E-84, Sabbas Spataris, informó que esta actividad es organizada por la Academia de Ajedrez del establecimiento conformada por 42 pequeños quienes desde los 5 años aprenden los beneficios de practicar el deporte ciencia, el que promueve el pensamiento lógico, la disciplina, además de incidir positivamente en la conducta de los estudiantes.

El director explicó que “nuestra escuela es una de las mejores exponentes del ajedrez a nivel comunal e incluso del norte del país, los estudiantes que practican este deporte han obtenido muchas medallas de oro en variadas competencias, de hecho dado que nuestro colegio sólo tiene hasta sexto año básico los campeones disputan categorías menores como Sub 6 o Sub 8, por ello confiamos en el éxito de esta actividad”.

Spataris dejó abierta la invitación a todos los establecimientos educacionales del norte del país para que participen de esta instancia, considerada como una herramienta metodológica que promueve y facilita el aprendizaje de los escolares.

Quienes deseen participar en este torneo deben inscribirse en la página web www.circuitoajedrezescolarantofagasta.cl y seleccionar la categoría en la que se medirán. El plazo de incorporación al torneo finaliza este viernes 18 de agosto.

Precisemos que este tipo de actividades responden a la educación de carácter integral que la Presidenta del Directorio de CMDS, Alcaldesa Karen Rojo, ha instruido entregar a los más de 40 mil estudiantes de las 60 unidades educativas municipalizadas de la comuna, ello como una forma de potenciar las habilidades cognitivas, comunicativas y sociales de los escolares.