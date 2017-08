Dos categorías disputarán el torneo de waterpolo “Edmundo Ziede” en la Piscina Olímpica

Desde este viernes 1 y hasta el domingo 3 de septiembre y con la presencia de clubes de otras regiones del país, se desarrollará el torneo de Waterpolo en las categorías Máster y Sub 15 en la Piscina Olímpica “Edmundo Ziede” de Antofagasta y que es organizada por el Club Aquapolo y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDR).

En la actividad participarán los equipos de Aquapolo de Antofagasta, Deportivo Playa Ancha de Valparaíso (DPA), Máster de Iquique y Caballito de Mar de Arica, actual campeón nacional en la categoría sub-15.

Los partidos comenzarán el viernes 1 a partir de las 17.15 horas con el enfrentamiento entre Aquapolo Adulto v/s DPA Máster (categoría Máster), posteriormente a las 18.15 horas Aquapolo v/s Aqua Polo Spartites (categoría sub-15) y finalizará con el encuentro entre Aquapolo Máster v/s Máster Iquique (categoría Máster).

Para el sábado 2 está programados los siguientes partidos: a las 9 horas en categoría sub-15 Caballito de Mar v/s Aquapolo Spartites, mientras que a las 10 horas en categoría Máster se enfrentarán Aquapolo Máster v/s DPA y a las 11 horas Aquapolo Adulto v/s Máster Iquique.

Durante la tarde del sábado se retoman los enfrentamientos desde la 17.15 horas con el partido entre DPA v/s Máster Iquique (categoría Máster), 18.15 horas Aquapolo v/s Caballito de Mar (categoría sub-15) y a las 19.15 horas Aquapolo Máster v/s Aquapolo Adulto (categoría Máster).

Las definiciones en la categoría Máster será el domingo 3 desde las 10.15 horas con el partido de disputa por el Tercer y Cuarto Lugar y a las 12.15 horas el encuentro por el Primer y Segundo Lugar. En tanto a las 11.15 horas, en categoría Sub-15 se enfrentarán los equipos de Aquapolo y Caballito de Mar.

Tanto la CMDR como el Club Aquapolo invita a la comunidad a que puedan asistir gratuitamente a la Piscina Olímpica “Edmundo Ziede” y disfrutar de estos partidos, con el objetivo de recuperar la tradición cuando Antofagasta, hace 50 años, lideraba este deporte a nivel nacional.