Estreno de cinta nacional “Venían a buscarme” con la presencia de su director en Antofagasta

Un estreno presentará Cineclub Retornable junto a Miradoc con la exhibición de la cinta “Venían a Buscarme”, del director y productor chileno Álvaro De La Barra. La cita es el viernes 15 de junio a las 20:00 horas en Ruinas de Huanchaca.

En el encuentro los asistentes también podrán conocer sobre el proceso creativo de la cinta, ya que el propio director estará presentando el filme y también realizará un conversatorio luego de la exhibición.

Quienes deseen asistir podrán adquirir las entradas en el propio recinto horas antes de la función. La entrada general es de $2.000. Estudiantes, Tercera Edad y convenios el valor será de $1.500.

En la conmovedora historia el director reconstruye la historia de sus padres, asesinados durante la dictadura y, a través de ellos, también su propia identidad. Es un ejercicio valiente que alimenta uno de los documentales más aplaudidos del último tiempo.

“Luego del golpe militar de Pinochet, mis padres militantes revolucionarios, murieron ejecutados en la esquina de mi jardín de infancia en una emboscada, cuando venían a buscarme”, cuenta el director. “Crecí en el exilio, clandestino y con la imagen heroica de mis padres como pareja y como luchadores sociales. A través del documental busco recuperar mi identidad, intentando así́, conocerlos a ellos”, relata de la Barra al describir su película.

La construcción de la historia familiar de Álvaro De La Barra, cuya vida se desarrolló en Venezuela y París, la consigue a través del recuerdo de familiares y archivos que va encontrando en su investigación. Más allá́ de ser un filme político, Venían a buscarme rescata la historia de muchos niños que debieron partir al exilio, que fueron alejados de sus padres o sufrieron su muerte”, comenta el director.

Un tabú familiar

“Mi historia siempre la he sabido, pero se había convertido en tabú familiar”, confiesa el director. En mi primer viaje inicié un juicio, que finalizaría 16 años después cuando, viviendo en París me llega la noticia que teníamos una sentencia que me devolvía mis apellidos originales. Es en ese momento, comienza en mí la necesidad de volver a Chile para vivir aquí, y para realizar esta película que desde que decidí dedicarme al cine siempre supe que haría”.

De la Barra cuenta que el proceso de investigación fue complejo. “Intentas atrapar eso que se ha estado diluyendo, pero que aún está y los recuerdos, que se van transformando con el tiempo, hay que atraparlos, cotejarlos para dibujar una realidad que es pasado, que ya no está. Con esta premisa fui conociendo, encontrándome, conversando con todas las personas que vivieron y participaron en los momentos claves de la vida de mis padres. Fui visitando los lugares donde crecieron, vivieron y murieron”.

Con Venezuela en el corazón

Dentro de su descubrimiento, el cineasta se dedicó a recorrer los lugares donde se desarrolló su vida. “La película es una road movie. Dejé París para venir a vivir a Chile donde nací. En el camino tenía que pasar por Venezuela. Esto hace que me sitúe desde un punto de vista más personal, más tropical si se quiere, que no está impregnado de la chilenidad que se suele ver en películas de este género. Y eso me gusta. Me gusta que sea fiel a lo que siento. Venezuela está presente en el punto de vista”.

De La Barra agrega: “’Venían a buscarme es una búsqueda personal, un viaje íntimo, un intento de armar a través de encuentros con personas que vivieron en el momento y el lugar donde nací, sin olvidarse de dónde vengo ni dónde crecí. La identidad no está marcada por un lugar de nacimiento sino por las vivencias, las experiencias y los orígenes familiares. Es una recuperación de identidad, de la memoria familiar, pero también la recuperación de una parte de la cultura y la historia contemporánea de Chile, que nos tocó a todos y que aún no logramos como sociedad comprender, asumir ni entender”.

La película ha tenido una excelente recepción en los festivales en los que se ha proyectado. Mejor Película y Mejor Montaje Competencia Nacional de largometrajes FECICH, Mejor Ópera prima FIDOCS, Premio Opera Prima ATLANTIDOC, Mención Especial Festival DDHH Buenos Aires y Mejor película en FICTALCA 2018.

Proyectos

Esta es una propuesta que se desarrolla gracias a la adjudicación de un proyecto financiado mediante el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, incluyéndose en el circuito nacional que realiza Miradoc durante el año en todo el país.

Mientras que Miradoc es financiado por el Programa de Intermediación Cultural, Convocatoria 2017; y el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2017; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Un cine club que es organizado por la Agencia Retornable, siendo una alternativa de exhibición y formación de audiencias para la Región de Antofagasta, que busca posicionar en la ciudad una sala con programación de cine arte o cine independiente permanente, debido a que actualmente no existe un espacio de este tipo en la capital regional.

Este trabajo continuará todo el año, a través del cual queremos presentar cada fin de semana en dicha sala, todo tipo de propuestas audiovisuales ficción y no ficción. La cartelera mensual estará en la web www.retornablecineclub.cl