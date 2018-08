Trabajadores del MOP en Antofagasta se suman a paro nacional

Durante esta lunes, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (Mop) en Antofagasta, se sumaron a la paralización nacional en rechazo a los despidos masivos que han afectado a más de 250 trabajadores a nivel nacional y más de una veintena a nivel regional. Instancia en que los empleados se tomaron el edificio del estamento en repudio a esta situación.

En la ocasión, Freddy González, presidente regional ANEF Antofagasta, manifestó que “estamos apoyando a nuestros funcionarios y funcionarias, decimos no a los despidos y este es un no rotundo al intendente. Le mando un mensaje, de aquí no paramos, no paramos hasta que paren los despidos, no vamos a soportar ningún despido más en la región, si lo hace nosotros vamos a parar la región completa y no se lo mando a decir con nadie”, enfatizó.

El dirigente señaló que la adhesión a esta movilización es debido al fracaso de los trabajadores del Mop, tras intentar establecer una mesa de diálogo con las autoridades de la cartera, la que tenía por objetivo la reincorporación de los despedidos, desvinculaciones que comenzaron la semana pasada y que también han afectado a otros servicios públicos.

En esta línea, el presidente regional de la ANEF fue enfático en defender la función pública, precisando que son trabajadores para la ciudadanía y no para un gobierno de turno.

González, agrego qué “los trabajadores estamos cansados de estar pidiendo migajas al gobierno de turno, no somos el botín ni de la derecha ni de la izquierda ni del centro, nosotros somos trabajadores del Estado y defendemos la función pública, somos trabajadores para la ciudadanía y para un Chile mejor. Mañana se vienen más movilizaciones y va ser así, en escalada”, recalcó.

Durante la jornada, solidarizaron con los funcionarios del MOP, la Coordinadora en defensa de la lucha de los trabajadores, trabajadores del FCAB y el Colegio de profesores, quienes rechazaron categóricamente estas medidas por parte del actual Gobierno.

Los funcionarios del Mop paralizados, no descartan que se sumen más servicios públicos a esta movilización, instancia que definirán el próximo jueves si es que la paralización se replica a nivel regional.