Realizarán marcha por fatal atropello de Daniela Ahumada

Hasta las dependencias de la Gobernación Provincial llegó Bernardo González, padre de Daniela Fernanda, cuyo destino se truncó el pasado 29 de agosto, cuando la joven de apenas 14 años, perdió su vida tras ser atropellada por una camioneta cuando estaba por llegar al Liceo B13, donde cursaba primero medio.

En un encuentro sostenido con la autoridad provincial, el dolido padre aún cuestiona el actuar de la justicia, considerando que el autor del atropello, Carlos Ramos, quedó en libertad después de pagar una fianza de dos millones y medio de pesos.

En la ocasión, Bernardo González, padre de Daniela, comentó que “bueno, primero para las autoridades, decir que la Ley Emilia no está funcionando, no está bien hecha, a nosotros no nos sirvió de nada. El conductor que atropelló y mató a nuestra hija, está en libertad, por dos millones y medio de pesos, o sea esa no es una ley que está funcionando, no sirve en verdad. Decir a la gente de la comunidad, que tengamos más precaución, que hoy día fue DaniFer, mañana pueden ser ellos, puede ser un familiar, puede ser un hijo o un hermano, y no le deseo esto a nadie, nunca me esperé estar en esta situación, no se la deseo a nadie”, recalcó.

Tras el encuentro el padre de Daniela, agradeció el apoyo brindado por la gobernadora, señalando que estas acciones son las que ellos necesitan como familia, quienes aún impactados por la partida y la ausencia, sólo piden solidaridad en las acciones que seguirán realizando como familia para que la ciudadanía tome conciencia y las autoridades puedan endurecer las sanciones para los conductores irresponsables.

En cuanto a esto, el padre de Daniela, declaró que “este es el apoyo que nosotros necesitamos en este proceso, no necesitamos que autoridades como una que no quiero mencionar, lleguen al velorio y desaparecieron. Este es el apoyo que necesitamos en esta etapa, en el después, cuando se siente la ausencia, cuando uno más necesita apoyo, por eso estoy muy agradecida de la gobernadora por habernos recibido para apoyarnos con la marcha, que obviamente, como era mi hija, será pacífica”, puntualizó.

Ante esta declaración, Katherine López, gobernadora de la provincia de Antofagasta, expresó que “no queremos más víctimas, la verdad es que para nosotros todas las personas son importantes, y bajo esa lógica es un llamado sumamente responsable a conducir con todo el cuidado que tiene que ser, respetando las normas que existen, respetando las normas del tránsito”, recalcó.

Sus padres, familiares y amigos, no bajarán los brazos hasta lograr hacer justicia por Daniela, es por eso han organizado una marcha para concientizar a la comunidad para este viernes 14 de septiembre, que partirá a las 18:30 desde la calle Maipú (frente al Mall). Instancia en que exigirán mayor dureza a las penas por este tipo de delitos, para que de esta manera no existan más víctimas que lamentar.