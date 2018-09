Analista considera preocupantes publicaciones de autoridades locales ante lectura de fallo de La Haya

A pocos días del primero de octubre, día en que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, dará lectura a la sentencia por la demanda marítima interpuesta por el gobierno boliviano, solicitando una salida soberana al Océano Pacífico, reunimos las opiniones de diversos actores sociales y políticos en la Región de Antofagasta.

En este sentido, el senador Alejandro Guillier desmitificó algunas dudas, indicando que una eventual sentencia favorable a Bolivia, sólo invitaría ambas partes a dialogar sobre sus fronteras.

De acuerdo a esto, el senador Guillier, declaró que “este tratado no va a cuestionar el tratado vigente de 1904, ni nos va a obligar a entregar soberanía de Chile a otro país, lo que puede ocurrir con distintos matices, es que la corte diga si Chile debe o no debe sentarse a conversar con Bolivia una solución a sus demandas, sin especificar si quiera el resultado de esa conversación”, aclaró.

También se refirió al dictamen internacional, la diputada Marcela Hernando, indicando que deben ser los actores involucrados en el juicio quienes emitan declaraciones, llamando a las autoridades a no sacar beneficio político.

Con respecto a esto, la diputada Hernando, manifestó que “en esto tenemos que tener una posición de Estado, en ese sentido es el el Presidente de la República en primer lugar, el canciller después, y luego aquellos miembros de las comisiones de exteriores, quienes tienen voz y voto, los demás tenemos que mostrar unidad. Solamente hace ruido que algunos actores políticos estén tratando de lucirse, o sacar créditos personales”, comentó.

Alguien que ha viralizado videos de forma previa a la lectura de sentencia en La Haya, es el concejal Jonathan Velásquez, el edil manifestó que se demoró cinco meses en su realización, agregando que su intención es educar a los antofagastinos.

De esta manera, el concejal Velásquez, explicó que “la idea es mostrar que la decisión de La Haya no es algo tan terrible, tan complicado, somos países hermanos, no tenemos que pelear. Pero también dejar en claro, como dice la canción, que la soberanía es de nuestra tierra y es nuestro espacio, pienso que es mucho más económico hacer un video, bueno no es tan económico hacer un video, esto lo hago con recursos propios”, finalizó.

Para la analista en Relaciones Internacionales, Francis Espinoza, la corte de La Haya invitará tanto a Chile como a Bolivia a mejorar sus relaciones bilaterales como países sudamericanos.

Por lo que la analista, opinó que “yo creo que la Corte Internacional nos va a empujar a desarrollar una visión un poco más constructivista, en la cual el mejoramiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, pasa por la construcción de una identidad de región o digamos de América Latina. De región o de países hermanados, yo creo que eso es finalmente lo que va a determinar la Corte Internacional”, estipuló.

Así mismo, se refirió a videos como el del concejal Velásquez, o la invitación que hizo la alcaldesa Karen Rojo a los antofagastinos, para presenciar el dictamen en el Muelle Histórico.

Francis Espinoza, expuso que “siempre me ha dado un poco de vergüenza que los canales de la diplomacia no se lleven por los caminos que corresponden, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería. Me parece preocupante el llamado de la autoridad local, ya que eso podría empañar las relaciones bilaterales, y el escenario nuestro, digamos como imagen país”, recalcó.

Por lo tanto, será el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando los cancilleres chilenos y bolivianos se vuelvan a ver la caras en Holanda, en una instancia que de seguro cambiará las relaciones entre ambos países.