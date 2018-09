Solicitan que Mejillones sea declarada zona saturada de contaminación

Hasta el Congreso en Valparaiso y el Ministerio de Medio Ambiente en Santiago, llegaron organizaciones sociales en conjunto con la diputada Catalina Pérez, para solicitar mediante informes científicos que Mejillones sea declarada zona saturada de contaminación.

Cabe mencionar, que actualmente en la bahía se emplazan 33 industrias que prestan servicios a la minería, ocho termoeléctricas a carbón y seis a ciclo combinados, además de la planta de explosivos más grande del mundo.

En la ocasión, la diputada Catalina Pérez, explicó que “hemos recibido la Comisión de Medio Ambiente a la comunidad de Mejillones, en particular representado por la Coordinadora Despierta Mejillones y vino a exponer la grave situación, en que esta comuna en la Región de Antofagasta se encuentra. La proliferación indiscriminada de termoeléctricas y una industrialización creciente de la zona, lamentablemente han atentado contra la salud de las personas y un territorio”, recalcó.

Además, la parlamentaria lamentó que el Presidente Piñera no firmara en la sede de la ONU en Nueva York, el tratado de Escazú, acuerdo que involucra acceso a la participación ciudadana en asuntos medioambientales.

En relación a esto, la diputada Pérez, manifestó que “en días en que además, conocemos la negativa del Gobierno al firmar el tratado de Escazú, que justamente buscaba garantizar participación ciudadana en los procesos, por ejemplo, de evaluación ambiental. En medio también de la aprobación también, de las tronaduras en Isla Riesco, y en medio de una crisis medioambiental tremenda como en las comunas de Quintero y Puchuncaví, no debemos olvidarnos que la Región de Antofagasta es una de las más contaminadas, una de las que más sufre como zona de sacrificio, las consecuencias de este malentendido desarrollo”, enfatizó.

Pero fue el ex alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, quién salió al paso señalando que la geografía de la comuna permite que la contaminación no sea la misma que en localidades como Quinteros o Puchuncaví.

Entrevistado en un programa radia, el ex alcalde, comentó que “hoy día todo el mundo es ambientalista ecologista y con justa razón, pero Mejillones no es Quintero, Mejillones no es Puchuncaví. Es cierto que hay un impacto, tiene que haber menos, pero no es la culpa de los alcaldes, nosotros planificamos la ciudad y decimos, zonas distantes de la población, puede haber esto y no tiene que ver la propiedad del Gobierno, Mejillones no tiene cerros atrás, no es como Tocopilla, Mejillones tiene un cañón, la probabilidad de los vientos cuando se va hacia el puerto en Mejillones, el 85% es sudeste no va para la ciudad, el Barrio Industrial está”, describió.

Marcelino Carvajal, también agregó que “no estoy justificando, estoy diciendo sí, yo sé que hay terminales, sé que han habido derrames, sé que está la planta Enaex, ante que yo llegara de alcalde. Pero hoy día, hay todos estos entes fiscalizadores, y el que quiere instalarse en Mejillones tendrá que cumplir con esas normas”, argumentó.

Frente a esto, la parlamentaria recalcó la poca fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente en lugares con presencia de contaminación como la Región de Antofagasta o la quinta región.

En este sentido, la diputada Pérez, declaró que “en la Región de Antofagasta, por ejemplo, hay apenas tres fiscalizadores para toda la región, dedicados al cuidado o la vigilancia de las situaciones medioambientales dependientes de la superintendencia. En la Región de Valparaíso, que hoy se ve afectada por la tremenda situación de contaminación de Quintero y Puchuncaví, hay apenas cuatro fiscalizadores”, alegó.

Poco antes de cerrada esta edición, el medio online Regionalista.cl, publicó que cuatro trabajadores municipales en Mejillones reportaron episodios de intoxicación debido a emanaciones de gases desde la planta de explosivos Enaex.