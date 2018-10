Conductor fue despedido por divulgar video de agresión entre conductores de línea 109

La peor de las repercusiones tuvo Humberto Navarro, conductor del TransAntofagasta, que por compartir un registro audiovisual que daba cuenta de la violenta agresión registrada entre choferes de la Línea 109 del transporte urbano, terminó siendo retirado de sus labores.

Según señala este afligido conductor, el video llegó a sus manos luego que uno de los dueños de la línea decidiera hacerlo público, por lo que nunca pensó que traería estas consecuencias.

En este sentido, Humberto Navarro, conductor desvinculado, expresó que “he solicitado en varias oportunidades la posibilidad de que me reingresen al sistema, pero no hay posibilidades, porque ellos están enojados. Incluso fue uno de los dueños de las máquinas que sacó el video, y ese se lo envió a varios empresarios a nivel de Antofagasta, y que hice yo, lo subí a las redes sociales sin pensar que iba a ocurrir esto”, precisó.

Lo peor de esta situación, es que el conductor llevaba más de 14 años trabajando para el transporte urbano, si bien, lo hacía de manera intermitente, complementando con otras labores, nunca tuvo un contrato de trabajo.

De acuerdo a esto, Navarro, comentó que “imagínese, llevo 14 años sin contrato, un relevo esporádico, entonces no, la única solución es que no importa si no salgo a trabajar, pero soluciónenles los problemas a los demás”, replicó.

Ante esta situación, el presidente de la Federación de Conductores del TransAntofagasta, Luis Núñez, declaró que “durante 14 años el ha prestado servicios a la línea en intermitentes veces, pero todas esas veces ningún empresario lo contrató. De hecho, la última vez que prestó servicios fue al dueño de la línea, a don Nelson Navarro, y él como presidente de la línea ni siquiera fue capaz tampoco de hacerle un contrato, y lo tenía manejando y transportando público”, señaló.

Según Núñez, esta situación ocurre porque los empresarios no quieren que salga a la luz pública la serie de irregularidades que hoy existen en el actual sistema de transporte. Ya que los empresarios microbuseros están optando por el contrato de arriendo, figura que es ilegal según el dirigente.

Por lo tanto, el presidente de la federación, expuso que “lo castigó, porque los empresarios no quieren que salgan a la luz todas las irregularidades que ocurren dentro del transporte público, son muchísimas. Aquí hay alrededor de 1.200 trabajadores, de los cuales el 90% no tiene contrato”, acusó.

Además, agregó que “ellos han optado por empezar a hacer una figura que es ilegal, que son los contratos de arriendo, que dejan sin protección social a los conductores. No tienen Fonasa, si tienen un accidente no tienen quien los cubra, si sus hijos se enferman no tienen como sacar un bono, entonces nosotros hemos denunciado esta situación, y estamos exigiéndole a transporte, vamos a ingresar esta semana un documento oficial, en el cual vamos a solicitar que se terminen estos contratos de arriendo”, fustigó.

Por último, el dirigente hizo un llamado, tanto a las autoridades competentes como al presidente de Adutax, para que realicen las respectivas fiscalizaciones. El presidente de la federación, informó que “quiero hacer un llamado al señor Carvallo, señor presidente siéntese a la mesa a conversar, con los representantes de los trabajadores. Mire, aquí hay mucho empresario pequeño, hay mucho empresario que es prestador de servicio a la línea, que no pueden reclamar, que no pueden hacer valer su voz, por qué, porque pierden su fuente de trabajo. Tenemos que solucionar el transporte público, esa es una materia que tiene que resolverse entre ustedes como empresarios y nosotros como conductores”, enfatizó.

Un sistema de transporte en crisis según estos conductores, que solicitan a las autoridades y los dueños de las 13 líneas del TransAntofagasta, que logren establecer líneas de trabajo que vayan a la mejora sustancial de un sistema que ya cumple 13 años en la comuna.