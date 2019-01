Campaña EVIHTA El Sida

Tipo de error: "Forbidden". Mensaje de error: "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=200973206908" Dominio: "usageLimits". Razón: "dailyLimitExceeded".Did you added your own Google API key? Look at the help Comprueba en YouTube si el id UCTbIdnbCk_0a5oN4IJeaXOA corresponde a un channelid. Revise el FAQ del plugin or envíe los mensajes de error a support