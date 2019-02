Puerto de Ideas confirma sus primeros invitados internacionales para el Festival de Ciencia en Antofagasta

Luego de cinco años de exitosas versiones, Antofagasta nuevamente abrirá sus puertas para recibir la sexta versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas en conjunto con Escondida / BHP.

Durante tres días, las mentes más influyentes del mundo y el país, se reunirán en la ciudad del norte para discutir ideas, compartir teorías, investigaciones y descubrimientos, invitando a los asistentes a despertar la curiosidad en temas como neurociencia, medioambiente, astronomía, física, literatura, biología, entre otras disciplinas.

El encuentro de ciencia y cultura, que en 2018 congregó alrededor de 17 mil personas, se realizará los días 12, 13 y 14 de abril y será una gran fiesta para toda la comunidad que acostumbra a llenar cada sede donde participan los invitados.

Para Chantal Signorio, directora de Puerto de Ideas, esta es una oportunidad única de promover la ciencia en espacios ciudadanos y forjar colectivamente la construcción de conocimiento: “Con el Festival de Ciencia de Antofagasta queremos hacer consciente, entendible y accesible el pensamiento y la investigación científica. Queremos poner el conocimiento científico como un saber que es parte de nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda a reconocernos y responsabilizarnos de nuestro territorio natural y cultural”.

Por su parte, Alejandra Garcés, Directora de Comunidades y Asuntos Indígenas de Escondida / BHP, afirma que es fundamental la realización de este Festival en la Región de Antofagasta.

“El desierto, el cielo y el mar, junto con su riqueza cultural y patrimonial, convierten al norte de Chile en el laboratorio natural más importante del mundo. Queremos invitarlos a una nueva versión de este encuentro que ya lleva seis años, que siempre ha contado con la participación de destacados pensadores y científicos de prestigio internacional, y que ya ha convocado a más de 60 mil personas en sus distintas actividades de divulgación”, destacó.

“Para Escondida/BHP es importante promover y ser parte de esta discusión porque creemos que ampliando el acceso al conocimiento y al pensamiento crítico contribuimos al empoderamiento y cohesión social de las regiones donde trabajamos”, afirmó Alejandra Garcés.

Leslie Valiant y el aprendizaje automático en la evolución de la inteligencia artificial

Uno de los primeros confirmados, es el británico Leslie Valiant, Ph.D. en ciencias de la computación y miembro de la Royal Society de Londres, de la American Association for Artificial Intelligence, y de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Autor de “Circuits of the Mind” (Oxford University Press, 1994) and Probably Approximately Correct” (Basic Books, 2013).

Valiant ha reunido el aprendizaje automático y la complejidad computacional, lo que ha llevado a avances en inteligencia artificial y prácticas informáticas.

Entender y aprender a través del ejemplo o de la experiencia es algo que para los seres humanos no tiene nada de especial, pero parece imposible de imaginar para las máquinas.

Su charla revisará qué es el aprendizaje automático y por qué está en el centro del progreso en inteligencia artificial.

Yolanda Kakabadse y el mundo de la conservación del medio ambiente

La psicóloga ecuatoriana, quien ha dedicado su vida a la conservación del medio ambiente, es otra de las figuras confirmadas. Ex Ministra de Ambiente de Ecuador y directora de WWF Internacional (2010-2017), actualmente preside el Panel Independiente Técnico – Científico de Asesoría a la Fundación Renova en Brasil, del Directorio de WWF-US (World Wildlife Fund), del B Team, y la Champions 12.3 of the World Resources Institute.

Esta gran invitada es una referente en la promoción de la responsabilidad que tenemos como sociedad con la naturaleza y su cuidado y la coordinación de las organizaciones civiles para que nos encaminemos hacia un desarrollo sustentable.

Ranulfo Romo, la realidad es una construcción del cerebro

¿Cómo la información del medio ambiente es representada en el cerebro y cómo esta se convierte en percepción, memoria y finalmente, en la toma de decisiones?

Son parte de las interrogantes que el mexicano Ranulfo Romo, doctor en neurociencias, investigador y académico.

Este invitado es reconocido universalmente por su contribución al conocimiento de las bases biológicas de la percepción, abordará en la VI versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas.

Ha publicado a la fecha ocho libros y más de 150 artículos científicos en revistas internacionales, Ranulfo Romo nos invitará a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos educarlo, para que tenga un impacto positivo en nuestras vidas.

Greta, el universo de las ballenas contada por mujeres

Otra sorpresa en el ámbito cultural es un montaje teatral imperdible. Escrita por Ximena Carrera y con la dirección de Constanza Brieba, el montaje “Greta” es la segunda parte del programa “Ciencias + Artes + Audiencias”, que en 2018 estrenó la obra “Réplica”, de Isidora Stevenson, en la pasada versión del Festival.

“Greta”, toma el título de la ballena que se resguarda en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) en Santiago. Protagonizada por Coca Guazzini, Kathy Salosny, Carmina Riego y Daniela Lhorente, el montaje nos presenta a una antropóloga retirada del ejercicio profesional, que pasa los días recluida junto a su hija menor en una casa a orillas de la playa.

Al cumplirse 20 años de la desaparición de su esposo en el mar, sus hijas mayores la visitan para conmemorar la fecha. Pero la presencia de una ballena jorobada varada, a pocos metros de la casa, cambiará curso de la visita.

La VI versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta se desarrollará el 12, 13 y 14 de abril y su programa completo lo conoceremos el próximo 5 de marzo.