Habla presunta vecina maltratada en audio atribuido a Karen Rojo

Esta mañana llegó hasta El Matinal de Antofagasta, Daniela Hun, la presunta vecina maltratada por audio atribuido a Karen Rojo, donde se refiere en malos términos a alguien que le habría pedido ayuda a través de WhatsApp.

En este sentido, Daniela Hun, aclaró que “yo hace tres años en el 2016, efectivamente le mandé este mensaje a la alcaldesa de mi WhatsApp. Una persona del medio, no voy a decir su nombre en estos momentos, me dio el número de ella, y me dijo este es el número personal de la alcaldesa, a lo que yo concurrí a mandarle el mensaje pidiéndole ayuda porque yo la verdad de las cosas estaba sin trabajo, el papá de mi hijos optó por ayudarme, yo le pedí ayuda a él para cuidar a mis niños porque no tenía donde vivir”, explicó.

Agregó también que, “estaba en la calle y al momento que yo le mando el WhatsApp, me llaman del municipio, ella dijo que era la secretaria de la alcaldesa y me dijo la alcaldesa tiene cosas más importantes que hacer que tu problema y me cortó el teléfono. Entonces yo, como se puede ver en el video que está viralizándose, hay un WhatsApp abajo, y yo le decía, bueno puedes ayudar a los colombianos entregarles casas pero no me puedes ayudar a mi que soy chilena”, consignó.

Luego, Daniela Hun, recalcó que “yo creo que ahí no hay ningún tipo de insulto, yo solamente vengo a decir lo que pasó, mi verdad porque ella está diciendo que hay una mano negra y aquí no hay nada de eso, yo solamente le pedía la ayuda para poder tener donde vivir. Yo recibí como le digo un llamado de la secretaria de ella, y si ustedes escuchan el audio, ella le habla a su secretaria para que me llame a mi, entonces aquí no hay un montaje, no hay una mentira”, afirmó.

Además, reveló que “recibí también un llamado, antes de llegar aquí del municipio, y me dijo el caballero, porque fue un caballero, y no me dijo su nombre, número privado, y me dice sabes qué, no te acerques a la televisión, yo voy ayudar con material, con mercadería, pero no te acerques a la televisión”, expresó.