Comienza la venta de entradas para stand up comedy de Edo Caroe en Antofagasta

Nuevamente el mago más famoso del país y quien nos hace reír a carcajadas vuelve a pisar suelo antofagastino para presentar su nueva propuesta de stand up comedy denominada “Un mundo feliz para morir”.

Un espectáculo que ya comenzó su venta de entradas para el show del viernes 14 de junio a las 21:00 horas en el Teatro Municipal Antofagasta Para quienes deseen asistir los tickets pueden ser adquiridos a través del sistema www.ticketpro.cl y van desde los 13 mil pesos en adelante.

De esta forma el flamante humorista nacional que ha recorrido los principales escenarios de Chile promete a través de un irónico positivismo en su rutina repasar temáticas complejas y sensibles que han hecho de este del país y del mundo un lugar hostil para vivir.

Rutina

Una rutina que es efectuada desde una perspectiva personal que invita a reír sin perder la capacidad crítica y a deslizarse en los nuevos conceptos de alegría que nos hacen infelices.

Una rutina que ya ha sido presentada en otros teatros y que ha sacado miles de aplausos de los presentes.

“Nuevamente me presentaré en Antofagasta en un escenario muy querido, estoy súper entusiasmado porque un público muy entretenido. Venir aquí me trae muy buenos recuerdos y no solo para estrenar rutinas, sino también reunirme con la gente que sigue mis shows. Los invito para pasar un gran momento y apoyar el humor chileno y pasar una noche increíble”.

Presentación

Un espectáculo que sin duda llevará a los asistentes a sorprenderse nuevamente con una rutina que entrega una mirada única de la realidad nacional.

Luego de un extenso periplo en la magia, Edo Caroe vuelve al stand up comedy en un show que hace observaciones del “Mundo Feliz” en que vivimos y en el que graciosamente morimos día a día.