Antofagasta: Un lugar hostil para las personas migrantes

Beni Zambrano, socióloga y presidenta de Miranda Intercultural, detalla las particularidades de los venezolanos, a quienes les cuesta mucho asumirse como migrantes.

Venezuela atraviesa una crisis política, económica y social compleja, que ha provocado la mayor migración en la historia reciente del país latinoamericano.

Benigna Zambrano, presidenta de la Asociación Miranda Intercultural, define las razones de esta acción como humanitarias. Los venezolanos salen de su país no para cambiar su estatus social, si no que para vivir en un territorio que les permita estar tranquilos mínimamente.

Sin embargo, ve a Antofagasta como un lugar hostil para las personas migrantes. Hay xenofobia, porque los cambios sociales y culturales son lentos, sin embargo no quiere decir que esta actitud en la ciudadanía se justifique.

¿Por qué las personas migrantes llegan a Chile?

Porque se presenta como uno de los países más estables de la región. La migración venezolana tiene por lo menos media década, y las personas ya tienen quien les reciba, familiares o amigos, entonces también tienen un soporte, alguna contención de alguna manera.

Un prejuicio de los antofagastinos, es que los venezolanos podrían tener más educación frente a otros migrantes. ¿Qué opinas tú de esto?

Afortunadamente, podríamos decir que es un prejuicio positivo, desde ese punto de vista. No obstante, eso también tiene sus dificultades sociales porque nosotros como organización siempre comentamos que evitamos hacer esa distinción del migrante bueno del migrante malo, ya que somos todos migrantes.

Beni, ¿Has vivido situaciones de discriminación?

Cuando voy por la calle no saben que tengo tres posgrados, la gente nada más me escucha que yo hablo distinto, e igual me discriminan. Entonces de entrada todos los migrantes nos podemos enfrentar a todos los tipos de discriminación.

¿Qué circunstancias dificultan que los venezolanos se integren a nuestra sociedad?

Las personas migrantes venezolanas son un grupo cultural diferente, ya que no están acostumbrados a migrar, no lo tenían presupuestado.

Para ellos es un choque tener que llegar a un lugar culturalmente distinto. Cuando tú tienes una persona, que llegó de ser gerente con 20 años de experiencia, que tiene dos posgrados, que estudió en Europa o en Estados Unidos, y que viene a un país en el que tiene que trabajar en una bencinera, es complejo.

¿Cuánto tiempo toma superar esta situación?

Te toma un año o dos, entonces es un buen tiempo en el que estás haciendo trabajos mal remunerados, en condiciones precarias con vulneración de derechos. Que no pasa sólo con las personas migrantes, si no que tiene que ver con cómo es el sistema en el país.

¿Y por qué toma ese tiempo?

Por los visados por ejemplo, la institucionalidad migratoria está colapsada, eso es un hecho, es por eso que hay una Nueva Ley de Migración discutiéndose en el Senado. El DEM (Departamento de Extranjería y Migración) no da abasto, los trabajadores se han ido a paro, las organizaciones migrantes también empatizamos con eso.

Las condiciones de los trabajadores chilenos tampoco son las mejores, y la migración no viene más que a evidenciar los problemas existentes en la sociedad de acogida.

Si todos los migrantes nos vamos mañana, esos problemas van a estar, también va haber fila en los consultorios, igual existirán meses para tomar una hora, igual permanecerá la escasez de matrículas en los jardines infantiles.

Entonces, la complejidad no es sólo ser migrante, si no que a qué sociedad llega ese migrante. Y cómo las políticas públicas se avocan a recibir a las personas en un mundo que está globalizado y que la migración no va a parar, es un hecho y va a seguir, es un derecho humano, además.

Miranda Intercultural

Un poco más de tres años lleva funcionando en Antofagasta, la Asociaci

ón Miranda Intercultural con el lema “Migrar es un derecho”. Grupo de profesionales que entrega contención a las personas migrantes.

El futuro lo ven como un desafío, donde Chile debería empezar un verdadero proceso de inclusión respetuoso de los derechos humanos para las personas migrantes. Especialmente, porque esas personas van a parir a nuevos chilenos.

Puedes encontrar a la asociación en Facebook como Miranda Intercultural.