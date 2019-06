Gloria Blandón: “A uno se le olvida que está en otro país”

Todo mundo llega aquí con la expectativa que se va a ir a trabajar a una mina.

Por amor, es la explicación que Gloria María Blandón da, cuando le preguntan por qué se quedó en Antofagasta.

Hace ocho años que vino desde Colombia para ver a su hijo, Gloria dice que cuando llegó casi no habían compatriotas en la ciudad, y que la gente se alegraba al escuchar su acento caleño.

Ha vivido episodios de discriminación, sin embargo, explica que gracias a su personalidad extrovertida no la han marcado. Pero reconoce, que otras personas llevan una semana y se devuelven, ya que llegan a trabajos donde los tratan muy mal.

Gloria, ¿Cómo ha cambiado el entorno para los colombianos en estos ocho años?

Actualmente, a uno se le olvida que está en otro país, es que es mucho, usted donde vaya, puede ir a los campamentos, puede ir a una tienda o almacén más pequeñito del barrio, y ahí usted encuentra un colombiano. Además de otras personas extranjeras.

¿Qué comentarios negativos de los antofagastinos escuchas en la calle?

Frases marcadas como – aquí llegan los colombianos y se les abren las puertas, mira esa cantidad de negocios. Va poner uno algo y sí le ponen trabas, pero a los colombianos no -.

También – a ellos les pagan un sueldo sólo por ser colombianos, la municipalidad les da como 200 mil pesos – .

Entonces usted explica que no es así, y te dicen – no si yo tengo un amigo colombiano que le pagan- .

Derrumbemos los mitos, ¿Existe algún pago o ventaja para los colombianos?

Eso no existe, usted tiene que trabajar y pagar los mismos impuestos. Además, pues lógico tienes que pagar un poquito más, cuando empiezas a hacer los documentos para sacar la visa y todo.

¿Por qué eligen Antofagasta para migrar?

Por lo mismo que todos piensan, es la zona minera. Y todo mundo llega aquí con la expectativa que se va a ir a trabajar a una mina.

¿Y se cumple?

No, ni siquiera para el mismo chileno muchas veces, hay personas del sur que migran hasta acá y se tienen que devolver porque no encuentran trabajo. Al final trabajan en lo que aparezca.

Xenofobia en Antofagasta

Antes de venir a Chile, Gloria renunció a su trabajo como terapeuta ocupacional en Cali, para poder ejercer su profesión en Antofagasta homologó el título. Relata que la resolución tardó ocho meses en llegar.

El trámite lo completó viajando a Santiago con su título apostillado, junto a los sellos de Colombia y los de aquí, papeles que llevó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo fue buscar trabajo de terapeuta ocupacional?

Difícil porque mi oficio no era muy conocido en Antofagasta.

Me contaste que tienes una consulta. ¿Has experimentado discriminación?

Una vez le abrí la puerta a una paciente y la saludé, respondió – ah no, yo no quiero nada con extranjeros -.

La señora fue entrando, no me dijo permiso ni nada. Ella buscaba con la mirada mientras decía – no me voy a atender con extranjeros, no quiero saber de extranjeros, y si no me va atender un chileno me voy -.

Calmadamente, contesté – señora no se preocupe que aquí hay chilenos, siéntese -. En ese momento, salió una compañera a atenderla.

Luego mi colega me comentó, que la señora estaba llorando porque recordó que la hermana vive en Australia y que ha sufrido mucho por xenofobia, pero me hizo lo mismo a mi. Días después, se disculpó conmigo.

Colectividad

Gloria forma parte hace muchos años de la Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta, donde reciben casos de discriminación a diario. Para ella, los que más impactan son los que involucran bullying en los establecimientos educacionales.

Las actividades que realizan como los festivales costumbristas, son instancias para reconocerse como personas y cambiar la resistencia al extranjero. Puedes saber más sobre este movimiento en www.colectividadcolombiana.cl .