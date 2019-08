Musical de The Beatles en el Teatro Municipal

agosto

Y si grandes espectáculos se trata, una gran propuesta que conjuga la danza y la música en vivo podrán disfrutar con “ The Beatles: El Musical ”, un show que podrá vivir el viernes 23 dea las 20:00 horas en el Teatro Municipal. Las entradas ya están a la venta y van desde los $3.000 general y $1.500 estudiantes y tercera edad.

Es una fusión de artistas entre el Ballet de Cámara y un Ensamble de Músicos Profesionales del mismo Teatro, quienes darán vida a este show que resalta el amor y la pasión a través de la danza y la música. Dentro del repertorio que habrá en escenario, será un recorrido por el amplio abanico de canciones universales de la banda de Liverpool, todas elegidas en el contexto del amor.

Entre ellas resaltan “This Boy”, “I Want To Hold Your Hand”, “Only need is love”, “Something”, “Michelle”, “Yesterday”, “In my life” y “Let it be”, entre otras.