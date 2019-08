Vuelve Brain Damage con lo mejor de Pink Floyd al Teatro Municipal

Brain Damage es catalogado como el tributo a Pink Floyd más importante de sudamérica y se presentará este sábado 24 agosto a las 20:00 hrs en el Teatro Municipal de Antofagasta en el marco de la gira 2019 “Pink Floyd: Welcome to the Machine”.

La banda chilena, con 18 de años de trayectoria, ha realizado giras además de Chile por países como Colombia, Bolivia y Argentina. Así mismo, de forma excepcional realizará un concierto multimedia en el escenario del Teatro Municipal.

Los ocho músicos de Brain Damage harán un recorrido por lo mejor de la discografía de Pink Floyd como “The Wall”, “Dark side of the Moon”, “Wish you where here” y “Animals”.

La venta de entradas es a través del sistema ticketpro.cl, tiendas hites y en las boleterías del Teatro Municipal de Antofagasta desde los $13.000 pesos