Creo Antofagasta convocó a parlamentarios para impulsar la transferencia de recursos desde el sector privado

Con la premisa de mejorar la calidad de vida en la ciudad, es que el Creo Antofagasta reunió a las máximas autoridades de la zona incluyendo a diputados y senadores, para generar acuerdos sobre el marco legal en la producción de agua reciclada y una propuesta para el modelo de transferencia de recursos privados al sector público.

La idea es generar acuerdos que converjan en beneficios para la comuna en una primera instancia, favoreciendo la sustentabilidad, innovación y economía, a través de tecnología. Teniendo en cuenta esto es que Creo Antofagasta hizo un amplio llamado que incluyó actores políticos, públicos y del Congreso Nacional.

De esta manera, buscan flexibilizar las normas en la producción y utilización de agua reciclada para las áreas verdes de la ciudad, como también generar una propuesta para el modelo de transferencia de recursos privados al sector público que actualmente se pierden en la burocracia.

En este sentido, el intendente de la Región, Marco Antonio Díaz, explicó que “habiendo abordado dos temáticas que son centrales para el desarrollo de nuestra gente, para el beneficio y la calidad de vida de nuestra Región de Antofagasta, se hacía necesario convocar a los diputados y senadores para poder hacerles extensiva la preocupación que tenemos de parte de temáticas que no podemos abordar por distintas razones de corte administrativo y jurídico en algunos casos”.

Condiciones actuales como el cambio climático y la escasez hídrica, son consecuencias que por estos días atraviesa el planeta, sucesos en los que sin lugar a dudas se debe poner mayor atención y mucho mejor si se toma en cuenta la perspectiva desde Antofagasta hacia el país.

Para el director ejecutivo de Creo Antofagasta, Andrés Letelier, el foco está puesto en la calidad de los espacios, por lo tanto recalcó que “a nosotros nos interesa principalmente mejorar y aumentar las áreas verdes, que puedan tener un sistema de regadío que sea económico y que permita a los municipios seguir desarrollando espacios en distintos lugares. Y no es solamente un desafío de la ciudad, si no que es un desafío de la región”.

Por otra parte, el senador Alejandro Guillier, abordó temas como la descentralización y regionalización, en la ocasión recordó que “estamos preparando el proceso de regionalización, el próximo año elegimos gobernadores y las regiones van a tener que hacerse cargo de su propio fomento productivo, del desarrollo social, de la planificación en el uso de los territorios y la formación de capital humano, para tener la capacidad de autogobernarnos”.

Una posición que la diputada Catalina Pérez destacó, es que todos los sectores políticos sin importar color acudieron al llamado del Creo Antofagasta, con lo que quiso resaltar que “más allá de los diversos sectores políticos y las posiciones distintas que tenemos en muchos temas. Hoy día avanzar en descentralización, en mayor igualdad para los habitantes de la segunda región, avanzar en condiciones ambientales como la mejor administración del agua en esta zona, son temas relevantes y que bueno que haya existido esta amplia convocatoria”.

En cuanto a la situación en el traspaso de recursos desde lo privado a lo público, la diputada Marcela Hernando tuvo especial interés debido al aporte que supone en el desarrollo local, de acuerdo a esto expuso como consenso que “el cómo agenciar estos recursos que llegan a veces desde la empresa privada y que eso no signifique un detrimento de las finanzas públicas. Porque normalmente lo que hace Hacienda es que si recibiste diez por un lado, yo te quito diez por otro, y en ese contexto, yo creo que vamos a estar todos contestes para elaborar alguna estrategia”.

Instancias de acercamiento con el nivel central que se pueden ver facilitadas por la acción del parlamento. Acción en la que el diputado José Miguel Castro, manifestó que “cuando se reúnen todos los actores de forma transversal y podemos llegar a acuerdos como por ejemplo traer a la Dipres (Dirección de Presupuestos de Chile) acá a la región para conversar, es lo más importante para nosotros, poder destacar, poder salir en el fondo de la inmovilidad e ir a la movilidad”.

Oportunidades que no se pueden desaprovechar, según lo expresado por la alcaldesa Karen Rojo, “son pocas veces las instancias que uno tiene para transmitir a los parlamentarios lo importante que es para el desarrollo de Antofagasta, que no solamente se hace con el intendente o la alcaldesa. Si no que sin duda para ir avanzando en los proyectos que hoy día están entrampados en nuestro país, tiene que ver justamente con la voluntad del poder legislativo”.

Para todas las autoridades y parlamentarios fue una exitosa primera reunión de trabajo ampliada, convocatoria hecha por el comité ejecutivo del Creo Antofagasta, en la que el aporte desde el mundo privado al público y la reutilización del agua, quedaron en la retina de autoridades, locales, regionales y parlamentarias.