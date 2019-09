William Cuervo: En Bogotá hablaban de Antofagasta como la Dubai chilena

Estudió periodismo deportivo, pero por su estilo podría ser confundido más con un futbolista o artista del trap, sus coloridos tatuajes muestran el gusto por el deporte y hasta cambios de ideología, gracias a la madurez que le ha dado el paso del tiempo.

Hace cinco años que William Cuervo Verano dejó Colombia con la ambición de cumplir un sueño, ideal de vida que al parecer no se ha cumplido del todo.

¿Es difícil ser una persona migrante en Antofagasta?

Hoy hay menos trabajo y disminuyeron los sueldos, lo que ha provocado el aumento del trabajo informal. Eso sí para enviar el dinero a Colombia es bueno, porque el cambio es ventajoso. En mi caso, el dinero que yo ganó acá, lo guardo y ahorro.

Cuando tomé el bus en Bogotá para venirme, subimos sólo dos personas con rumbo a Chile. Al avanzar hasta Cali, el bus se llenó de compatriotas que venían a buscar mejores condiciones.

Ese año en el 2014 había más posibilidades, pero ahora ha disminuido la entrada de colombianos y aumentó la llegada de venezolanos por las razones por todos conocidas.

¿Cómo era tu vida en Colombia?

Cuando terminé de estudiar me puse a trabajar en un call center, porque no encontré ninguna oportunidad en lo que estudié.

Después emprendí un negocio, tuve una farmacia, ahí un amigo me contó sobre Chile. Había un artículo del diario El Tiempo que decía que en Chile había trabajo, y que a Antofagasta la consideraban la Dubai chilena.

¿Eso te motivó a dejar tu país?

Mi intención era poder trabajar como periodista deportivo que es la carrera que estudié en mi país. Además la situación económica no era la mejor.

Una noche investigué por internet acerca de las posibilidades de trabajo en Chile y al otro día inicie viaje con destino a Antofagasta.

Tuve problemas para ingresar porque me vine como turista. En el paso Chacalluta no pude acreditar que me iba a devolver, por eso me regresaron a Tacna, pero al tiempo pude ingresar a Arica donde conocí a unos amigos que me compraron un pasaje para venirme a Antofagasta y me dieron hospedaje.

¿Cómo fue tu llegada? ¿Te cósto encontrar trabajo?

Cuando llegué duré una semana en una empresa de reparto de carne, después un año y medio me quedé trabajando en construcción. Hasta que en marzo del 2016 entré a trabajar en Antofagasta Televisión, al principio como operador de transmisión y ahora como camarógrafo.

¿Te has sentido discriminado?

Cumplí 5 años y 6 meses en Chile, y sólo he sido discriminado en algunas situaciones específicas. En algún momento quise volver a mi país, pero ya no quiero.

Hace dos años que obtuve la residencia chilena, y ahora mis intenciones son las de en algún momento vivir en Europa.