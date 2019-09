Gobernadora y migración: “Chile es un país de puertas abiertas”

Katherine López, gobernadora provincial de Antofagasta, dice que no imagina al país como un lugar de puertas cerradas. Yo crecí con el “Si vas para Chile”, replica, “no concibo que se cambie ese concepto por algo que tiene que ver con piel”.

La mayoría de los habitantes en los campamentos de Antofagasta son personas migrantes, según la autoridad provincial, Katherine López, como gobierno están ad portas de dar una cifra más detallada.

Datos que aportarán a la solución habitacional que pretende brindarles el gobierno, pero que no ha dejado conforme a algunos sectores.

Al nombrarle la palabra “desalojo”, y el trauma que esto puede generar en niños y las familias migrantes que habitan estos campamentos, la gobernadora explica que deberían tener más temor sobre los riesgos que corren al intervenir las matrices de agua o vivir en zonas con torres de alta tensión.

Se habla de campamentos que tienen que ser erradicados con urgencia. ¿En qué etapa están en esta materia?

Es un trabajo que está llevando a cabo a largo plazo con el seremi del Minvu, Julio Santander, y nosotros desde la gobernación apoyamos todo el trabajo que está realizando.

Nosotros dentro de la problemática de los campamentos y que tiene que ver con que muchos de los asentamientos no cumplen con las condiciones necesarias, tenemos súper claro que erradicarlos de ahí, eh ¿A dónde?, o sea ¿Los vamos a sacar de un lugar y los vamos a trasladar a otro?

Por lo tanto, se ha hecho esta mesa de trabajo que lleva el Minvu, para encontrar una solución habitacional para ellos y hacer una erradicación como corresponde.

¿Y en cuánto al plan de catástrofes?

Nosotros ofrecemos medidas de mitigación, no es una planificación de control de riesgos, porque la única forma de controlar el riesgo es erradicar a las personas de ese sector. Pero entendemos que estas personas por sus condiciones no pueden acceder a una vivienda pagada, no pueden acceder a un arriendo, etc.

Son muchos extranjeros que vienen con el sueño de que en Chile van a conseguir mejores condiciones de vida y llegando acá se dan cuenta que los arriendos son muy caros, que en realidad el costo de vida en nuestra región es mucho más elevado de lo que a ellos les dicen. Por lo tanto, acceder a un tipo de vivienda más consolidada para ellos no es una prioridad, prefieren tener un techo a estar seguros.

La mayoría de los campamentos tiene sus comités de vivienda, llevan cinco o diez años postulando y haciendo la fila. Por lo tanto, deben estar dispuestos a ahorrar y a ponerse en la fila.

Lo que sí, la región tiene un déficit que hemos reconocido y que nosotros como gobierno heredamos, pero en el que estamos dispuestos a poner todos nuestros esfuerzos para salir.

¿Qué acciones realizan para que las personas migrantes que viven en campamentos manejen los riesgos a los que se exponen?

Dentro de esta mesa de criticidad se está trabajando con algunas ONG que se encargan de estas capacitaciones.

Niños migrantes y la vida en campamentos

Según la gobernadora, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) antes de esta administración atendía 35% menos de casos. Además, explica que abordan la defensa de los derechos de los niños pero sin enfocarse en un grupo específico, aunque la mayor cantidad de denuncias por vulneración provendría de los campamentos.

¿Qué opinión tiene sobre el trauma que representa para un niño ser desalojado?

La verdad es que nunca hemos recibido algún caso de niños que se sientan atemorizados porque los van a desalojar. Yo creo que entre un desalojo y un aluvión, el niño debería de tenerle más miedo al aluvión, el niño debería tenerle más miedo a que se rompa el cable del tendido eléctrico y que eso genere una electrificación del campamento o un incendio. A ese tipo de cosas, esos niños deberían tenerle miedo.

Están las matrices de agua que abastecen a toda la provincia de Antofagasta, y la verdad es que estos campamentos las pinchan para sacar el agua y con esto existe la posibilidad de que estas matrices se puedan reventar en algún momento, lo que puede provocar un aluvión mecánico que va ser de proporciones impensables y consecuencias trágicas.

Xenofobia del antofagastino de a pie

La gobernadora Katherine López, asegura que han identificado los factores que influyen en esta discriminación y que han aprovechado el poder que tiene la gobernación para hacer algo.

¿Cuál es su opinión personal sobre la xenofobia?

Cuando asumo el cargo hace un año atrás, claro que sentía ese tipo de discriminación y la verdad es que había un ensañamiento contra las personas extranjeras.

No concibo a mi país siendo un país de puertas cerradas o xenófobo, o sea yo crecí con el “Si vas para Chile” “Y verás como en Chile quieren al amigo cuando es forastero” (vals de Los Huasos Quincheros).

Para mi eso es Chile, crecí con esa identidad, por eso no concibo que se cambie ese concepto por algo que tiene que ver con piel. Creo que es necesario que conversemos, que nos sentemos a la mesa para trabajar los distintos factores que pueden provocar ese tipo de molestia hacia los chilenos.

¿Qué factores son los que influirían?

Básicamente, las familias chilenas son personas aclanadas que no nos gusta el ruido o ese tipo de cosas. Entonces cuando nos encontramos con vecinos que son más alegres, que les gusta la música más alta y tener una vida de festejos más efusivos, ahí está el choque.

Para mi lo ideal sería sentarnos a conversar y ver como llegamos a un consenso. Por ejemplo, nos encontramos con que había mucho disgusto de las personas porque transitaban por la calle Washington y se encontraban con la tremenda fila del Departamento de Extranjería, que daba la vuelta hasta San Martín en algunas ocasiones.

Por eso, una de las cosas que hicimos fue sacar las filas, entonces todas las personas que pasan por ahí ya no ven eso. Porque la gente se hace una idea por lo que ve.

¿Se refiere a la transformación digital?

Como tú bien dices, se implementó el sistema para sacar horas por Internet y se adhirió a la transformación digital, cambio que le entrega dignidad a las personas porque como gobierno eso es lo que buscamos, la dignidad de las personas.

Algo que también ha ayudado son las redes sociales, comenzamos de cero con el fanpage de la gobernación donde la mayoría de los usuarios son extranjeros. Ellos buscan precisamente información oficial de las autoridades para hacer toda la tramitación que les corresponde.

El discurso tiene que ser uno solo, yo aquí no me pierdo, independiente si el presidente (Piñera) lo haya dicho y que yo sea la gobernadora o Katherine López, siempre voy a tener el mismo discurso, Chile es un país de puertas abiertas.