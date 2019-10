Caso Main: “No me cabe duda que los días de Karen Rojo están contados en el municipio”

Durante la mañana de este jueves fue formalizado el exdirector de la Corporación Cultural, Mauro Robles, cuyas declaraciones se han vuelto una pieza clave en la investigación del Caso Main que mantienen a la alcaldesa Karen Rojo imputada por fraude al fisco.

En la audiencia Robles resultó sin medidas cautelares y la investigación se amplió por un plazo de 60 días. En este sentido, el exsecretario ejecutivo de la corporación, explicó que “me opuse en innumerables ocasiones a que se financiara o pseudofinanciaria una serie de requerimientos de ella, como del truhán que tiene al lado que es el administrador municipal”.

En cuanto al pago específico que involucra a José Miguel Izquierdo y que se habría querido financiar con fondos de la Corporación Cultural, el exdirector aclaró que “he entregado más información que la Fiscalía inicialmente no tenía, que era esta suerte de pirotecnia de subterfugios, de que se quería crear un contrato de trabajo para pagarle un mes de sueldo al señor periodista, y eso no ocurrió”.

Por otra parte, reconoció que “en un momento omití información, uno tiene derecho a equivocarse en la vida pero cuando me di cuenta que esta situación estaba tomando un volumen que realmente iba a ser grave y me iba a perjudicar. Di un paso al costado de la Corporación Cultural y puse mi renuncia, entregando toda la información a la PDI”.

Además, agregó que “hay un concepto que se llama el principio de subordinación y quien les habla, cuando en su momento fue secretario general ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, recibió una orden de la alcaldesa (Karen Rojo), y uno como secretario ejecutivo ejecuta”.

Asimismo, sobre la orden que habría recibido para no dar información, declaró que “había una orden jerárquica del administrador municipal y era niéguenle todo a la Fiscalía, miéntanle a la Fiscalía, y eso está en los cuadernos de la investigación. Incluso el principal imputado, que es el señor Izquierdo, lo reconoció”.

Finalmente, agradeció al fiscal Cristian Aguilar por no formular cargos. “Tengo bastante confianza en la justicia de mi país, en el trabajo arduo que está haciendo la parte querellante y en particular el fiscal Cristian Aguilar que es una suerte de médico cirujano, donde no está dejando ningún cabo suelto para que se sepa la verdad y que se deje de engañar a la ciudadanía de Antofagasta. No me cabe duda, que los días de Karen Rojo están contados en el municipio”.