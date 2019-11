General Luis Humeres: Manifestantes utilizarían menores de edad para impedir el actuar de Carabineros

Cinco saqueos, dos marchas y 34 detenidos, sin incendios registrados, son parte de los balances de una nueva jornada de movilizaciones sociales en Antofagasta. Mientras que durante la mañana de este martes 26 de noviembre, la ciudad amaneció con 12 barricadas en variados sectores y en algunas carreteras.

Durante el lunes hubo dos protestas, la primera de trabajadores portuarios, movilización que fue catalogada por la autoridad regional como pacífica. Luego durante la tarde, cerca de 500 personas realizaron otra marcha sin incidentes que terminó con ataques de pintura a edificios públicos y hechos violentos en el centro de la comuna.

Caída la noche locales comerciales sufrieron saqueos, comenzado en calle Prat intersección Condell, donde un local Maicao fue abierto a la fuerza para ser saqueado. Muy cerca de este local, una farmacia Ahumada también fue abierta por personas que quedaron registradas en video.

Otro lugar que fue vandalizado, es el Colegio San Luis que resultó con algunos destrozos, como también el supermercado ubicado en la intersección de las calle Juan Bolívar con Av. Pedro Aguirre Cerda que se ha convertido en un punto fijo de saqueos.

Cuadras más al norte, la ferretería ubicada en el sector intentó ser saqueada, con una fila de vehículos esperando a ser cargados con artículos del local comercial. El resultado, un total de 34 personas detenidas la jornada de lunes 25 de noviembre.

Para entregar el balance estuvo presente el intendente de la Región de Antofagasta, Edgar Blanco, quien expresó que “tenemos cinco saqueos en distintos lugares como del centro y del norte de la ciudad, Carabineros estuvo actuando para poder disolver las movilizaciones que se tornaron violentas desde la tarde, esta acción permitió detener algunos intentos de saqueo en el sector centro, estamos viendo que se están generando daños solamente por intentar romper cosas”.

Además, la máxima autoridad regional, puntualizó que “los eventos que vimos desde ayer no están para nada relacionados con las demandas sociales que existen, solamente con generar violencia, caos y aprovechamiento por cierto de delincuentes”.

En este sentido, el jefe II Zona de Carabineros, general Luis Humeres, declaró que “estamos trabajando 24/7, hemos logrado detener 31 personas por diferentes delitos asociado a desórdenes, saqueos, robo en lugar habitado y no habitado. Tuvimos cuatro saqueos importantes, entre ellos el Cantón de Reclutamiento”.

Por otra parte, jefe Regional PDI Antofagasta, explicó que “estamos trabajando directamente con Fiscalía, especialmente con Focos, y además un fiscal preferente que son delitos de investigación no flagrante y flagrantes, cosa que podamos tener en un rápido tiempo detenidos y resultados, para ser puestos a disposición del Ministerio Público”.

Desde Carabineros llaman al cuidado y se detuvieron en las estrategias que han generado un grupo de manifestantes para demorar el actuar. Por lo que el general Luis Humeres, declaró que “hay muchos manifestantes que colocan menores, niños o niñas y adolescentes delante, para que Carabineros no pueda actuar. Alguien preguntó hace poco digamos, por qué no se puede actuar rápidamente en el tema de los saqueos, justamente impiden el paso de nuestros vehículos en distintos puntos colocando niños, niñas y adolescentes, para que nosotros no podamos disolver aquellas manifestaciones”.

En cuanto a la interrogante de que si sería necesario más contingente policial para la zona, el intendente Blanco, respondió que “por el momento no tenemos planes de aumento de dotación, estamos evaluando día a día las condiciones como se están presentando, sabemos que es un día de paro general donde hay ciertas movilizaciones que están llamadas a realizarse”.

Asimismo, el general Humeres, expuso que “todo siempre es bienvenido pero el tema pasa porque, nosotros tenemos 222 carabineros lesionados, tenemos más de 80 carabineros con licencia y eso es producto de esto mismo. Entonces si nosotros logramos, de alguna manera recuperar esta gente y que la gente no nos ataque, porque estamos al servicio de la comunidad, obviamente que la dotación va alcanzar para que desarrollar todas las actividades policiales que se requieren”.

Jornada de movilizaciones que terminó con 23 personas heridas, 2 de ellas hospitalizadas por lesiones de diversa consideración.