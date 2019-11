Comerciantes afectados: “Hay locatarios que están entregando los locales, que ya no pueden más”

Este miércoles se desarrolló un Concejo de Seguridad en el municipio, donde parte del comercio expuso ante las autoridades, mientras que desde la Cámara de Comercio aseguraron que este fin de año serán al menos diez mil las personas cesantes.

Por una parte la PDI ha identificado marcas en locales para ser saqueados, lo que hablaría de organizaciones que se están creando sólo para este fin. Y desde la Municipalidad de Antofagasta, anunciaron la rebaja de los permisos al comercio con el objetivo de ayudar a recuperarse.

Sólo basta salir a las calles para darse cuenta que los que más han perdido es el mediano y pequeño comercio local, así lo manifestaron en el último Concejo de Seguridad realizado en el edificio consistorial.

Una de las comerciantes asistentes, manifestó que “hay locatarios que están entregando los locales, que ya no pueden más, es mucha pena, yo trato de entender por qué nos atacan de esa manera si nosotros no somos gobierno. No tenemos nada que ver, no tenemos la culpa de 30 años de abusos, nosotros no somos los culpables”.

Desde la PDI el trabajo investigativo comienza a entregar frutos, más cuando se detienen a personas relacionadas con hechos delictuales, particularmente robo en lugar no habitado.

En este sentido, el jefe de la Brigada Investigadora Robos PDI Antofagasta, subprefecto Juan Fernández, declaró que “se dio a conocer por la gente de inteligencia que efectivamente están rayando, hay simbolismos, aquí hay toda una organización, estoy hablando de la delincuencia para poder saquear y manifestar donde tienen que atacar en la noche, a través de rayados y simbología como la que usaron, la palabra A.C.A.B., policías bastardos, que se está usando mucho para situar los recintos militares o fuerzas armadas y de orden”.

Aunque los datos más complejos, vienen desde la Cámara de Comercio de Antofagasta, donde las proyecciones no son para nada alentadoras. Situación a la que se refirió el director del organismo, Antonio Sánchez, indicando que “fácilmente tengamos durante los próximos meses más de 10 mil personas sin empleo que se suman a los desempleados que hoy día ya están. Diciembre siempre se había visto como una oportunidad para los trabajos temporales pero eso no va a ser así”.

Por otra parte, la alcaldesa Karen Rojo, llamó al Gobierno Regional a poner cuidado con sus declaraciones, más cuando se trata de la seguridad pública de la comuna, que por estos días se encuentra en el ojo del huracán.

De acuerdo a esto, la alcaldesa expuso que “por eso quiero pedirle señor intendente que colabore más, incluso con sus palabras, hoy día las palabras que él ha dado han generado un descontento generalizado en la ciudadanía, porque lo que más queremos es presencia de seguridad en la ciudad”.

A estas palabras se sumó, Antonio Sánchez, quien expresó que “lo encontramos lamentable porque además lo dijo en un contexto en el que nosotros ya habíamos sufrido muchos daños el día anterior (lunes), y después que él habló la cosa fue aún peor. Entonces decir que no se necesita más dotación policial, cuando es evidente por todos nosotros que sí se necesita, lo encontramos lamentable”.

Además, desde la municipalidad hicieron anuncios para apoyar al comercio afectado por la destrucción y los saqueos. Por lo que la alcaldesa Rojo, explicó que “estamos habilitando espacios en el Parque Croacia, el mismo centro, y también ahora vamos a abrir el sector del parque Trocadero para que los emprendedores puedan tener esos espacios. También tomamos la decisión de poder hacer una rebaja del 75% del permiso precario que muchos utilizan en los espacios públicos, ya sea en aquellos locales que tiene terraza u otros”.

Fin de año complejo para el comercio antofagastino, que se ha visto afectado por hechos de violencia, incendios, saqueos y robos, lo que conlleva a una difícil recuperación, donde algunos han tomado la decisión de cerrar mientras que otros confían en que podrán salir adelante.