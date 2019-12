Plan de recuperación: “Acá la burocracia tiene que quedar absolutamente de lado”

Este martes el seremi de Vivienda y Urbanismo, Julio Santander, junto al director del Serviu, Rodrigo Saavedra, anunciaron una serie de medidas para dar inicio al plan de recuperación de espacios públicos en la Región de Antofagasta, el que considera una inversión de más de 400 millones de pesos para reparar pavimentos, cuyos trabajos iniciarían en enero de 2020. Además de una inversión de 400 millones para la reparación de semáforos, labores que comienzan en diciembre.

Pavimentos, señalética, luminarias, vallas, mobiliarios urbanos, áreas verdes, son parte del equipamiento del plan de recuperación de espacios públicos anunciado este martes por las autoridades del Minvu y Serviu.

La inversión considera más de 900 millones de pesos para recuperar más de seis mil metros del empedrado y los más de 115 puntos de mayor complejidad vial, todo esto con el objeto de devolver conectividad a Antofagasta y Calama, ciudades que se han visto afectadas tras algunos hechos de violencia.

En este sentido, el director del Serviu, Rodrigo Saavedra, expresó que “la recuperación de nuevos asfaltos o pavimentos que han sido afectados en toda la región, que tenemos más de seis mil metros cuadrados, que va a involucrar una inversión de poco más allá de 400 millones de pesos, el trabajo del ministerio y del Serviu, precisamente como dice el intendente devolver la movilidad”.

El foco está en dar celeridad a los procesos de reconstrucción de edificaciones y espacios públicos dañados, donde el seremi del Minvu, Julio Santander, destacó un proyecto de ley cuya finalidad es simplificar los trámites ante las direcciones de obras municipales.

De acuerdo a esto, Santander señaló que “el ministro Monckeberg ha dispuesto el trámite de un decreto que no necesariamente se aborda desde la zona de catástrofe y emergencia, sino que eso va a permitir agilizar todos los procesos de tramitación de permisos de obra. Entonces el llamado también es a la municipalidad y sus directores de obra, que acá la burocracia tiene que quedar absolutamente de lado y tenemos que trabajar con premura”.

Santander, también agregó que “eso significa que para la reposición de mobiliarios, llámese bancos, basureros, luminarias, reparación de pavimentos, en el fondo vamos a hacer una tramitación simple y que pueda agilizar los trámites de los tiempos para que todo quede bien hecho, no se trata de reponer por reponer, si no que quede bien hecho”.

Al ser consultado por los proyectos en carpeta programados para el año 2020, el seremi del Minvu, aclaró que “aquí no hay ningún proyecto que se deje de hacer por reponer, no vamos a desvestir un santo para tapar otro, estos son recursos que se consiguieron y se han agilizado a nivel central y también la escala de priorización que se ha hecho, pero no se va a dejar de hacer ningún proyecto que estaba en carpeta. Al contrario tenemos que agilizar lo que se está haciendo precisamente para dar muestras de confianza a la gente, que todos los que están esperando por su pavimentación de sus calles y sus barrios, eso se sigue haciendo y sobre todo con mayor premura”.

De esta manera, las autoridades se reunirán este jueves en un nuevo comité de infraestructura regional, cuyo fin es dar operatividad a estas iniciativas comenzando la segunda semana de diciembre. Para con esto devolver la ciudad a los vecinos, reactivando la economía, el comercio y las diversas áreas productivas de toda la región de Antofagasta.