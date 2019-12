Crisis en el Frente Amplio: “La diputada de la región Catalina Pérez ha sido la gran responsable”

Un difícil momento atraviesa el Frente Amplio a nivel nacional, luego de que parlamentarios de tres de los ocho partidos y organizaciones que componen el conglomerado aprobaran la Ley Antisaqueos, situación que repercutió en Antofagasta, donde una gran camada de militantes dejaron oficialmente Convergencia Social y el Frente Amplio.

En una entrevista anterior con Antofagasta Televisión, la diputada Catalina Pérez, señaló sobre la aprobación de esta ley que “alguien podría pensar que el Frente Amplio está por criminalizar la protesta social, sentimos que eso se entendió cuando aprobamos en general la idea de legislar este proyecto, pese a que rechazamos luego todos los artículos que significaban la criminalización de la protesta y bueno tratamos de salir a explicarlo, pedimos las disculpas del caso. Yo creo que en política estamos poco acostumbrados a pedir disculpas y cuando uno cree que se equivoca está bien hacerlo”.

Sin embargo, las repercusiones llegaron a Antofagasta, siendo Convergencia Social el partido que resultó con la mayor fuga de militantes en los últimos días. Mediante un comunicado público, explicaron las razones por las que casi una veintena de militantes tomó esta decisión.

Uno de sus principales argumentos tiene que ver con el fuerte centralismo que existiría en el conglomerado, además de la decisión que Gabriel Boric habría tomado por su cuenta.

En este sentido, Fernando San Román, exmilitante de Convergencia Social en Antofagasta, detalló que “lo que puedo decir es que el Frente Amplio no ha estado a la altura y que además, por ejemplo la diputada por la región Catalina Pérez, ha sido la gran responsable de llevar al Frente Amplio a esta crisis porque desde su rol, como presidenta del partido Revolución Democrática ella abogaba siempre por sentarse a la mesa, por tratar de estar cerca del gobierno, mientras la gente está en la calle.

Refiriéndose a la razones sobre la decisión de dejar Convergencia Social, San Román, explicó que “creemos que se traicionaron los principios por los cuales se decidió iniciar este proyecto, porque los diputados de nuestro partido traicionaron a la gente que ha estado movilizado en la calle. Acá hay mucho centralismo y también ese es un motivo por el cual los militantes hemos decidido salirnos de diferentes partidos del Frente Amplio, porque el centralismo sigue imperando, las decisiones siempre las toman las cúpulas en Santiago y la regiones quedamos de lado”.

María Angélica Jofré, otra de las militantes que renunció a Convergencia Social, habló de machismo al interior del partido, “nosotros lo vemos como un acto de machismo por parte de Gabriel Boric y centralismo, por no respetar una votación que el comité central había dicho, habíamos llegado a un acuerdo y él lo desobedeció. Entonces en vista de esa circunstancia, a nosotros se nos hace difícil, imposible trabajar o hacer un partido, donde se está viendo mucho centralismo y fuera de eso, donde se ve el dominio machista”.

Sin embargo, los militantes indicaron que a pesar de haber renunciado al partido, esto no significa que dejarán de trabajar aunque no tienen definiciones respecto a la forma que tomará. San Román, expresó que “hemos acordado que siempre vamos a actuar colectivamente, de hecho esta decisión fue colectiva no fue personal, hubo algunos militantes que a título personal se salieron. Pero nosotros, los 18 militantes que suscribimos a esta carta que es de público conocimiento, decidimos que todo lo íbamos a hacer en conjunto conversando de manera colectiva y lo mismo vamos hacer hacia el futuro, claramente vamos a seguir en política y vamos a seguir sobre todo en la calle con los movimientos sociales porque hemos estado todos estos días en la calle y hay que estar ahí”.

Situación que se suma a lo acontecido con Revolución Democrática, donde fueron miembros de la directiva regional quienes decidieron salir del partido junto al actual consejero Ricardo Díaz. Consultado por esto, el consejero manifestó que “el Frente Amplio tiene que mejorar sus prácticas, mejorar su modo de actuar y dejar de buscar el protagonismo que no tiene, actuar con mesura, con prudencia, e ir actuando siempre pensando en lo que sus ciudadanos han solicitado y para eso, es muy necesario que los representantes estén en terreno”.

Además Díaz, agregó que “si nosotros tenemos una diputada que está viviendo en Santiago y que solamente viene a cumplir con la semana distrital, es muy difícil que ella logre conciliar sus votaciones con lo que la gente de la región está pidiendo. Por eso es que el Frente Amplio está pasando por esta crisis, pero puede enmendar el rumbo si cambia sus prácticas y si no la crisis se seguirá acentuando”.

Otro partido político que viene evaluando su permanencia en el Frente Amplio es el Humanista, donde su parlamentaria Pamela Jiles votó en contra de la Ley Antisaqueos. Quienes tendrán una votación online para evaluar su permanencia, instancia que se postergó para este miércoles 11 de diciembre.

Intentamos comunicarnos con la diputada Catalina Pérez pero no obtuvimos respuesta. Escenario incierto, mientras que a nivel nacional han sido varias las salidas icónicas, como la del alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, y la de personeros locales como el concejal Camilo Kong.