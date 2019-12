Detienen a menor de edad portando bombas molotov y miguelitos en desmanes de la Av. Brasil

Un menor de edad detenido por mantener en su poder elementos incendiarios y miguelitos, además de tres saqueos y un intento de incendio, son parte del balance que hace la autoridad en una nueva jornada que se concentró en el sector de la Av. Brasil. Manifestación que inició de forma pacífica pero terminó con desmanes, registrándose entre los lesionados, cinco personas y 26 funcionarios de carabineros.

A eso de las 18:00 horas comenzaron las movilizaciones pacíficas en el sector de Av. Brasil en Antofagasta, sin embargo pasadas algunas horas el ambiente se transformó generando enfrentamientos entre carabineros y personas que se encontraban en el lugar.

Piedras, insultos y mucho gas lacrimógeno, se tornaron protagonistas en la jornada de este martes, mientras pasaban los minutos los ánimos se elevaban, dando paso a quemas, barricadas y saqueos en los alrededores.

Fue durante la mañana de este miércoles, que las autoridades entregaron un balance sobre lo acontecido, donde se destacó la detención de un menor con elementos incendiarios y miguelitos.

El intendente de la región, Edgar Blanco, explicó que “un grupo generó actividades delictuales después de la marcha, generando barricadas y destrozos en el sector de la Av. Brasil, así como también se registraron tres saqueos y un intento de incendio. Carabineros actuó desde el primer minuto cuando se empezaron a generar estos actos vandálicos, producto de este actuar hubo varios detenidos, van a ser puestos a disposición de la justicia y nosotros nos haremos parte con las querellas que sean necesarias, sobre todo en aquella persona que se detuvo menor de edad con bombas molotov y miguelitos para poder causar daño, toda esta incautación se hizo por parte de Carabineros, gracias al seguimiento que se está haciendo de todas estas movilizaciones”.

Hasta pasada la media noche de este martes, se mantuvo el enfrentamiento entre Fuerzas Especiales de Carabineros y manifestantes, donde se contabilizan variados daños a la propiedad pública y privada.

En este sentido, el general Luis Humeres, jefe de II Zona Carabineros, agregó que “esperamos que este tipo de conductas no se repitan, que la gente cuide lo que ha costado mucho en esta ciudad. Nosotros estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, con el OS9 para poder detectar a esas personas que no se manifiestan, si no que hacen daño, provocan desórdenes graves y tratan de alterar el orden público gravemente y lesionar”.

Día 53 de movilizaciones en Chile, donde el balance en Antofagasta lamentablemente concluye con incidentes en los alrededores de la Av. Brasil.