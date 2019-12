Con un accidente y aparente falla comenzó instalación de semáforos portátiles en Antofagasta

Este miércoles inició la instalación de semáforos portátiles en Antofagasta para aquellos puntos donde se ha visto mayor congestión vehicular, tras la acción de algunos grupos que destruyeron los semáforos en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, usuarios y concejales denunciaron que uno de los dispositivos no alcanzó a cumplir las horas de funcionamiento presentando fallas.

Durante este miércoles, la alcaldesa Karen Rojo informó sobre la instalación del primero de siete semáforos portátiles que serán ubicados en puntos neurálgicos para el tránsito vehicular de la comuna.

Temprano la edil presentó esta iniciativa y explicó que “hoy día comenzamos con la instalación de los semáforos portátiles que van a estar ubicados en el centro de la ciudad, en vista de que no contamos hoy día con semaforización instalada porque están los actos vandálicos, han sacado un gran número de semáforos a pesar de que hemos instalado nuevamente a las horas o días posteriores los vuelven a sacar. Así es que principalmente estos semáforos van a estar en las horas peak, desde nueve a las dos de la tarde en diferentes puntos de nuestra ciudad, recordemos que vamos a instalar siete de estos semáforos así que yo les pido la comprensión también y que por supuesto los cuiden. Y obviamente que vamos a estar trabajando en las próximas semanas para la instalación definitiva, esto va a depender de los conflictos que se generen en el centro de Antofagasta”.

Por otra parte, el director de Tránsito y Transporte Público Municipal, se refirió al funcionamiento “este semáforo funciona a través de una batería, tiene una autonomía de 10 horas y lo vamos a ocupar en plan piloto del que habíamos hablado anteriormente, desde las nueve hasta las una y media de la tarde”.

Funcionamiento que no se cumplió de acuerdo a los cálculos debido a un defecto en el dispositivo instalado. Desde el municipio, aseguran que el semáforo falló debido a que fue impactado por una micro del TransAntofagasta, mientras que usuarios en redes sociales creen que el desperfecto se atribuye a fallas en la batería.

Al respecto, el concejal Jonathan Velásquez explicó las razones por las cuales votó en contra de la aprobación de la compra de estos siete semáforos portátiles en la sesión del Concejo Municipal realizada a fines del mes de noviembre, donde la mayoría de los ediles aprobaron la compra por un valor que supera los 24 millones de pesos.

“Yo me opuse a la compra de estos semáforos porque en realidad siento que es un gasto innecesario, uno porque tienen que tener un operador, alguien que los cuide, además con el clima de tensión que hay en nuestra ciudad y también en todo el país, esta persona corre un riesgo, de ser atacado, de ser atropellado, o de simplemente exponerse a los rayos solares que hoy en día complican tanto la salud”.

Además, el concejal Velásquez agregó que “el segundo punto por el que me opuse, es también además porque estos semáforos no son 100% efectivos y bueno, el tiempo me dio la razón porque el día de hoy un semáforo en el centro de la ciudad en las intersecciónes de Ossa con Uribe, solamente duró una hora funcionando”.

Se espera que este jueves el semáforo portátil sea nuevamente instalado en calle Ossa con Uribe, tras ser revisado por un taller de reparación durante la tarde de este miércoles.