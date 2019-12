Hasta este domingo puedes participar en la consulta ciudadana

Desde este miércoles 11 y hasta el 15 de diciembre, a través de la página web consultamunicipal.cl/antofagasta los ciudadanos podrán votar en cuanto a las demandas nacionales, regionales y locales. Entre los requisitos, sólo se debe tener el carnet de identidad a mano y estar inscrito en el padrón electoral de la comuna.

La iniciativa es organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y participarán más de 200 municipios en el país.

Este miércoles la Municipalidad de Antofagasta dio el punta pie inicial a la consulta ciudadana, un sistema que busca conocer la opinión de la comunidad en temas de interés a nivel nacional y local, proceso de votación que usted podrá realizar de manera electrónica.

La alcaldesa Karen Rojo, explicó que “recordemos que esto es de manera electrónica, es muy amigable, son diez preguntas que buscan conocer desde cerca la opinión de los vecinos en el ámbito constitucional, las demandas sociales y también cuáles son sus principales requerimientos a nivel local”.

Justamente, se habilitó una plataforma digital para quienes quieran participar no tengan que recurrir a una urna y lo puedan hacer desde sus casas a través de internet, un tablet o un smartphone para todas las personas mayores de 14 años.

En cuanto a la seguridad de esta plataforma, la alcaldesa señaló que “es una empresa que ha trabajado no solamente en Chile, si no que se ha ganado licitaciones a nivel nacional y por lo tanto hoy día nos está garantizando seguridad para que no existan hackers, también nos está garantizando que la plataforma esté disponible y también no jugar con los datos que se van a entregar a esta plataforma”.

Las preguntas que verá durante el proceso de votación fueron consensuadas junto a la Asociación Chilena de Municipalidades y concejales de cada comuna. Proceso que estará a cargo de una empresa que garantizaría la seguridad en cuanto a los datos que se ingresan al sistema.

Recuerde que para el proceso debe ingresar su rut y número de documento o de serie que aparece en la cédula de identidad. Además se habilitarán 13 puntos en Antofagasta, para que pueda realizar esta votación que extenderá hasta las 18:00 horas del próximo domingo 15 de diciembre