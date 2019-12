Diputada Paulina Núñez en picada contra tres medios digitales de Antofagasta

La mañana de este viernes la diputada Paulina Núñez, bajo el texto “Muchas mentiras sobre mi”, publicó en su cuenta oficial de Facebook un video en el que acusa a tres medios digitales de Antofagasta de “generar daño”.

En la publicación, la diputada explica que “nunca le he respondido a los diarios o a un medio de comunicación, cuando no he estado de acuerdo con una nota de prensa o no me parece la información que emite su edición o redacción, porque creo profundamente en la libertad de prensa. Pero de la misma forma creo profundamente que se debe informar con la verdad, no con verdades a medias o directamente falsas”.

Pero lo más grave es la denuncia donde puntualiza a tres medios digitales, “en la Región de Antofagasta existen tres medios de comunicación digital que no solo tergiversan y desinforman si no que derechamente mienten, me refiero al Diario Antofagasta, El Regionalista y Pulso Regional. Son medios de izquierda, que duda cabe, pero no es el problema…”