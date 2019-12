Medios de Antofagasta respondieron a las críticas de la diputada Paulina Núñez

“Se debe informar con la verdad, no con verdades a medias o directamente falsas, en la Región de Antofagasta existen tres medios de comunicación digital, que no sólo tergiversan y desinforman, si no que derechamente mienten, me refiero al Diario de Antofagasta, El Regionalista y a Pulso Regional”. Con estas palabras fue que la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez, acusó a tres medios regionales de omisión y mentiras en noticias donde se aludía a sus votaciones en el Congreso.

En el video, la parlamentaria aseguró que “la última mentira se produjo en torno al proyecto de ingreso mínimo garantizado, que busca que todos los chilenos puedan acceder a un sueldo líquido de 300 mil pesos, cuya iniciativa apoyé. Seamos claros, estábamos convocados a votar el ingreso mínimo y no el sueldo mínimo, sobre este último debemos legislar en marzo pero entendiendo la crisis y la necesidad de responder principalmente a las personas que menos sueldo reciben, el gobierno decidió entregar un subsidio de 59.200 pesos para asegurar el ingreso mínimo”.

Además, en el registro la diputada insistió indicando que “el sueldo mínimo se verá en marzo y lógicamente que lo apoyaré como lo he hecho en las cinco oportunidades que me ha tocado votar por su aumento. Sin embargo, estos medios mienten asegurando que voté en contra de una iniciativa que aumentaba el sueldo mínimo a 500 mil pesos”.

Por otra parte, Núñez argumentó que nunca ha respondido a los medios cuando la verdad ha sido parte de sus publicaciones, cosa que según sus palabras no estaría ocurriendo con el medio El Regionalista, el Diario de Antofagasta y Pulso Regional.

En este sentido, la parlamentaria, expresó que “nunca le he respondido a los diarios o a un medio de comunicación, cuando no he estado de acuerdo con una nota de prensa o no me parece la información que emite su edición o redacción, porque creo profundamente en la libertad de prensa”.

Refiriéndose al color político que estos medios representarían, la diputada afirmó que “son medios de izquierda, que duda cabe, pero ese no es el problema, muy por el contrario, en democracia la diversidad es libertad, eso lo respeto y lo defiendo, el problema es que mienten, tratando de beneficiar a su sector político, perjudicando a otros”.

Los argumentos de la diputada no dejaron ajenos a los directores de estos medios, quienes respondieron ante la acusación de la diputada.

Fernando San Román, director de El Regionalista, expuso que “nosotros estamos acostumbrados y la ciudadanía ya lo ha visto, a las mentiras de la diputada Núñez, que es su estilo para hacer política. Ella misma reconoce en sus dichos que votó en contra de subir el sueldo mínimo a 550 mil pesos, nosotros como Regionalista vamos a seguir difundiendo la actuación de los diputados y diputadas porque la gente tiene que saber como votan los parlamentarios. Además la diputada Núñez desde el privilegio del barrio alto, donde vive ella en Las Condes, defiende un sueldo miserable de 300 mil pesos, totalmente desconectada de la realidad de la calle que ha estado manifestándose hace más de 50 días”.

También José Migue Latorre, director del Pulso Regional, respondió a las acusaciones, “yo le digo a la diputada Núñez que recapacite, que acá en Chile tenemos libertad de expresión, Pulso Regional no ha publicado ninguna mentira, porque ella votó en contra de estos 500 mil pesos para la gente que propuso la propia comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Y después, se aprobó este sueldo mínimo garantizado de 300 mil pesos. Entonces yo el pequeño consejo que le doy a la diputada, que no se queje de noticias que son reales, la que está mintiendo y que hace fakenews todos los días es la diputada Paulina Núñez”.

Finalmente, Cristian Reyes, director del Diario de Antofagasta, aclaró que “sin duda hay algunos políticos que quisieran controlar lo que decimos los medios de comunicación, dicen que no somos creíbles o se enojan cuando una información no les gusta, pero después aparecen diciendo que por favor les demos pantalla, cuando mandan sus comunicados nos piden entrevista. Nosotros por su puesto vamos a continuar con nuestro trabajo, vamos a seguir entregando información independiente, pluralista, no es primera vez además que un político ya sea de izquierda o de derecha se molesta cuando la información no se acomoda a lo que ellos quisieran de la realidad, pero finalmente de eso se trata el periodismo”.

Sin duda un polémico video, en el cual la diputada Paulina Núñez manifestó que a pesar de la información entregada por estos medios, ella si votaría a favor del sueldo mínimo 550 mil pesos en marzo, asimismo afirmó estar a favor de todas las votaciones que sean en beneficio de los trabajadores del país.