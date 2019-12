Viáticos y traslados: “Encuentro bien mala leche estas publicaciones que sólo vienen a enlodar el trabajo”

Una complicada situación se vive al interior del Consejo Regional de Antofagasta tras darse a conocer un importante aumento en los gastos correspondientes a viáticos, donde la consejera UDI, Alejandra Oliden, lidera esta lista con 13 millones de pesos.

Las cifras corresponden al presupuesto utilizado entre los años 2018 y 2019, donde se vieron importantes diferencias entre los gastos de los personeros.

Consultada por sus gastos en viáticos, la core Alejandra Oliden, trató de explicar que “si tú te fijas, la mayoría de los consejeros que somos de provincia superan los 10 millones, porque efectivamente estos son los gastos de dos años. Entonces, yo no veo, claro, si tú juntas la suma se ve bastante, pero estamos hablando de dos años y yo no veo, pero perdona la expresión, pero lo encuentro bien mala leche estas publicaciones que sólo vienen a enlodar el trabajo que uno realiza”.

Por otra parte, el consejero RN, Guillermo Guerrero, sólo tuvo un gasto por concepto básico que no superó los 350 mil pesos en dos años, cifra que según él tiene que ver con su convicción política y las promesas de campaña.

En este sentido, Guerrero declaró que “cada uno tendrá que referirse a su trabajo, mi trabajo ha sido responsable, serio, yo cuando asumí mi rol de consejero regional, lo dije a mis vecinos, que iba a tratar de cuidar los recursos del estado y así lo he hecho. Mi únicos viajes que he realizado a la ciudad de Santiago, han sido reuniones con el ministro para conseguir recursos para la región, no cobro bencina o petróleo cuando salgo a terreno, tampoco tengo teléfono institucional.”

Además, el consejero RN, agregó que “entiendo que hoy día la ciudadanía eso quiere de las autoridades, quiere que seamos cuidadosos con los recursos, son pocos y por tanto debemos cuidarlos, no voy a entrar en polémica con los demás consejeros regionales, yo voy a responder solamente por mi trabajo”.

Sin embargo, el consejero independiente Ricardo Díaz, tomó otra posición y desde su punto de vista los gastos dependen de las tareas que tiene cada core y su ubicación geográfica, por lo que criticó que la mayoría de las reuniones se realice en Antofagasta.

Díaz, argumentó que “gran parte de los viáticos que se ven ahí abultados en la publicación que hace El Mercurio (de Antofagasta) tiene que ver con consejeros que son de provincia, principalmente de Calama y de Tocopilla, quienes tienen que estar viniendo a la capital regional porque casi todo se hace acá, las reuniones, las comisiones. El resto tenemos algunos viáticos porque precisamente por eso, hemos tratado de hacer reuniones en provincia”.

Cifras disimiles donde destacan quienes tienen gastos sobre los 10 millones de pesos, tales como los consejeros Eslayne Portilla, Jorge Espíndola, Mirta Moreno, Sandra Pastenes, PatricioTapia y María Ramírez.