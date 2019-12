Este viernes vence plazo fijado por el ministro Mañalich para cerrar el vertedero La Chimba

Tras una visita técnica al relleno sanitario Chaqueta Blanca, la municipalidad aprobó en un 100% su etapa de construcción, importante noticia teniendo en cuenta que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fijó como fecha límite este viernes 20 de diciembre, para proceder al cierre del vertedero La Chimba.

Los diputados de la región entregaron sus impresiones por esta tramitación que acumula más de 11 años, indicando que seguirán velando por el cumplimiento de las etapas.

En este sentido, la diputada Marcela Hernando, señaló que “está claro que el día 20 algo tiene que ocurrir, en el caso que la municipalidad no haya completado los trámites administrativos que tienen pendientes y no haya ocurrido todavía la certificación por parte de la Dirección de Obras Municipales, igualmente tendrá que cumplirse la orden del ministro por intermedio de la Seremi de Salud, que debería ir ese día a clausurar el vertedero La Chimba. Eso es lo que uno esperaría que ocurriera y eso debería forzar a abrir Chaqueta Blanca en el caso de que la municipalidad no la abra ese día”.

Por otra parte, el diputado José Miguel Castro, explicó que “hemos ido paso a paso en conversaciones con las distintas autoridades, ya tuvimos entre las gestiones que se hicieron, la visita del ministro quien fijó el día 20 como plazo para poder cerrar La Chimba. También hemos estado en conversaciones con la subsecretaria y lo ideal es poder tener antes del fin de semana cerrada La Chimba y de esa forma dar un pasó más en la sustentabilidad y en lo que es el medio ambiente”.