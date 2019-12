Caso Main: “Los días están contados” para la alcaldesa Karen Rojo

Este lunes fue acordada la suspensión condicional del ex secretario ejecutivo de la Corporación Cultural Mauro Robles en el denominado caso Main, situación que lo hará pasar de imputado a testigo en uno de los hechos más controversiales en materia de probidad administrativa y posible fraude al fisco por parte de funcionarios municipales en Antofagasta.

“Reitero y ofrezco humilde y respetuosamente mis excusas públicas por haber ocasionado algún daño o algún perjuicio moral o económico a esta distinguida Corporación Municipal Cultural”. Con estas disculpas públicas fue que el ex secretario ejecutivo aceptaba los términos de la suspensión condicional a su favor presentada por fiscalía en el marco del caso asesor.

El fiscal encargado de este proceso, Cristian Aguilar, explicó los detalles del acuerdo. “La Fiscalía propuso la suspensión condicional del procedimiento como salida alternativa respecto del señor Mauro Robles, el tribunal luego de validar las argumentaciones decidió aprobarlas previa aceptación del señor Robles y fijo para observación el plazo de 12 meses, tiempo en el cual el señor Robles deberá cumplir ciertas condiciones. Entre las cuales se encuentran la firma mensual en la fiscalía local de Antofagasta, luego deberá pagar una suma a título de indemnización de perjuicios que asciende a un millón de pesos a favor de la Corporación Cultural de Antofagasta, deberá prestar servicios gratuitos por 60 horas en una corporación o fundación de esta ciudad, circunstancia la cual deberá acreditar ante el tribunal en su oportunidad y ofreció disculpas públicas. Esas condiciones, la última de ellas se encuentra cumplida, las restantes pendientes que deberán cumplirse en los próximos 12 meses”.

Es así que con cuatro condiciones entre las cuales destacan el pago de un millón de indemnización, firma mensual por un año y trabajo comunitario el antes imputado ahora pasó a tener calidad de testigo.

En este sentido, Mauricio Robles, expresó que “para mi es muy favorable y será un agrado con todo gusto y honor cumplir con cada uno de los requerimientos de esta salida, del cierre más bien de esta causa, así que trabajaremos con mucho gusto en alguna fundación o corporación cultural de la provincia de Antofagasta. Asimismo el pago mensual y las excusas públicas a la Corporación Cultural de Antofagasta, que lo hice en audiencia a ellos, a los integrantes del directorio, a los trabajadores también de la corporación”.

Atribución que tienen fiscales de proponer salidas alternativas, así como se deberá discutir en el caso del periodista José Miguel Izquierdo, quien también podría quedar afecto a este tipo de movimiento legal.

Sin embargo, Robles manifestó que esto sólo es el fin de una etapa y que son pocos los días que le quedarían a la alcaldesa en su cargo. “Vamos a atestiguar, a ratificar y confirmar, todo lo que yo en su momento denuncié en contra de quienes hoy están en calidad de formalizados e imputados, y al igual como he sostenido con mucho afán y vehemencia y firmeza en declaraciones anteriores, aquí hay una cuenta regresiva sin duda, desde mi punto de vista que ya partió en el municipio de Antofagasta, específicamente a la alcaldesa de Antofagasta y a la presidente del directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, Karen Rojo, una cuenta regresiva, los días están contados.

Finalmente fue el abogado querellante en el caso, el abogado Rolando Lorca, quien explicó el futuro de la causa, “el señor Robles reconoció en primer lugar todos los hechos de la imputación, es decir reconoció su responsabilidad, reconoció que metió los pies o como el dijo metió las patas pero no metió las manos. Él no se benefició del perjuicio patrimonial fiscal que sus actos rogaron al estado de Chile, que fueron un poco más de un millón de pesos, él no se benefició, y no con el afán de defenderlo pero estoy diciendo los hechos, él destinó esa cantidad de dinero a un ítem de gasto que no correspondía y en estricto rigor eso no significa que se benefició económicamente de eso”.

El primer sobreseido en el caso que involucra posible fraude al fisco y falta a la probidad administrativa.

Cabe destacar que tras este fallo, son cinco los días con que cuenta la contraparte para apelar a la resolución, en caso de determinar algún vicio u argumento que permita suspender temporalmente esta determinación.