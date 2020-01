Manifestantes destruyeron accesos y lesionaron a directora del Liceo Mario Bahamonde Silva

Con graves daños quedó el Liceo Mario Bahamonde Silva luego de que jóvenes encapuchados atacaran el establecimiento durante la tarde de este lunes y madrugada del martes. Hechos violentos que obligaron a suspender la realización de las prueba PSU, la alcaldesa Karen Rojo calificó como una vergüenza la gestión del Gobierno Regional durante el proceso.

Rosmary Díaz, directora del Liceo Mario Bahamonde, explicó que “quemaron, saquearon, dañaron, nos sacaron las rejas del acceso, violentaron los vidrios del acceso y aún informando que la PSU estaba suspendida para el día de hoy, vinieron anoche y parte de la madrugada más de cien violentos jóvenes a destruir este liceo histórico”.

Una apoderada del establecimiento, agrego que “fue algo caótico, yo llevo como apoderada 30 años y nunca había visto una violencia así, se lo juro nunca, me da pena”.

Por otra parte, la alcaldesa Karen Rojo, declaró que “lamentablemente este liceo no va a tener que ser utilizado para poder rendir este proceso de la PSU y también nos va a costar generar la inversión para poder nuevamente levantarlo”.

Es la segunda vez que el establecimiento se ve afectado por actos vandálicos, los incidentes y destrozos comenzaron la tarde de este lunes donde manifestantes ingresaron al recinto para impedir la realización la prueba de selección. Momento en que la directora del liceo fue agredida por un grupo de jóvenes.

Rosmary Díaz, expuso que “nos vimos tan solos y tan abandonados que era imposible contener a esta turba, por lo tanto irrumpieron violentamente. Había que proteger de alguna manera este material público del Demre, entonces yo vine a cerrar parte de la oficina donde estaba esto resguardado, y uno de estos muchachos violentos me estrelló sin provocación alguna en contra del muro y yo tengo el hombro dañado, ayer fui a constatar lesiones”.

La alcaldesa de Antofagasta por su parte, ante los hechos que afectaron a la profesora y al recinto educativo, calificó como una vergüenza la gestión del Gobierno Regional frente al proceso de rendición de la prueba.

Rojo, expresó que “aquí todos tienen que hacer su pega, no es posible que la alcaldesa o la Municipalidad de Antofagasta tenga que estar diciendo a cada autoridad el rol que tienen que cumplir, me da vergüenza hoy día principalmente de algunas autoridades del Gobierno Regional, sabiendo que venía este proceso no tomaron las precauciones pertinentes. No sé si estarán de vacaciones o realmente tiraron la toalla, yo no sé, no veo ninguna autoridad hoy día incluso dando explicaciones”.

No sólo este liceo fue blanco de los manifestantes, puesto que el Liceo Experimental Artístico también sufrió daños, como se logra apreciar en este video quienes atentaron contra el establecimiento arrojaron objetos hacia el frontis quebrando varios de sus ventanales.

Jornada violenta que obligó al Demre a suspender la PSU en los recintos educaciones que fueron focos de disturbios y destrozos.