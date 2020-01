Detención de reportero gráfico marca acciones violentas de carabineros contra la prensa en Antofagasta

Un balance negativo entregaron las autoridades en Antofagasta, luego de las distintas movilizaciones que se desarrollaron contra la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), incidentes que tuvieron un controvertido momento con la detención de Matías Quilodrán, reportero gráfico de un importante medio regional.

Fue la gobernadora provincial, Katherine López, quien cifró la cantidad de personas detenidas. “Tenemos 29 detenidos en total en el día de ayer (lunes) entre todo lo que corresponden a desórdenes públicos y también en cuatro saqueos a locales que tuvo que lamentar nuevamente nuestro comercio en Antofagasta”.

Además, según la gobernadora sí existía un plan por parte del gobierno para contrarrestar las acciones de las protestas. En este sentido, comentó que “decirle a la ciudadanía que desde el día sábado, ya se venía organizando un trabajo bastante riguroso con Carabineros, la PDI, con los drones, con la gobernación en donde esto ya estaba articulado todo un trabajo que había sido solicitado por el Demre”.

Declaraciones que contrastan con las cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública, quienes aseguraron que sólo hubo 13 detenidos, sin contabilizar nuevas detenciones durante la noche.

Pero el momento más controversial del lunes, fue la detención del reportero gráfico Matías Quilodrán del Mercurio de Antofagasta, hecho que generó molestia en la comunidad periodística local.

El reconocido reportero acusó maltrato por parte de Carabineros, por lo que está tomando las medidas correspondientes para entablar acciones legales.

En su relato, Quilodrán detalla que “me encontraba haciendo mi labor, trabajando obviamente, estaba tomando fotos de una detención que hubo a todas luces ilegal, y en ese momento sacando fotos con la cámara extendida en el aire, un carabinero me golpea con el escudo y me tira hacia atrás”.

Luego de ser detenido, el reportero declara que fue hostigado por los funcionarios. “El capitán que estuvo a cargo de la detención, le decía a los otros carabineros que no me hablaran, que me dejaran tranquilo, que no tenían porque estar hablando conmigo y después cuando estaba en la comisaría también, me hicieron salir para constatar lesiones, cuando salí me dijeron que no saliera, me gritaron, me hicieron volver, cuando entré me dijeron ahora si puedes salir, lo mismo pasó en el calabozo. Vamos a tomar acciones legales frente a quienes resulten responsables de las acciones.”

Detenciones que también han ejercido contra otros trabajadores de la comunicación a nivel local, en las que se acusa ilegalidad y especial violencia hacia quienes ejercen labores informativas.

Fue Fernando San Román, director de El Regionalista, quien también anunció acciones legales. “Estamos en proceso de poner una querella porque estamos recabando videos, antecedentes que ya logramos tener todos esos elementos de prueba y se está ingresando estos próximos días la querella. Además hemos sido objeto de una serie de situaciones como llamados telefónicos, donde recibimos en el mes de noviembre un llamado telefónico de un teniente del OS9 de Carabineros amedrentándome personalmente por un reportaje que publiqué. Hemos sido objeto de amenazas de todo tipo, golpizas, en un momento en el Balneario donde cubríamos un procedimiento fuimos golpeados por la luma y esto se ha repetido en otras ocasiones”.

Situación que no dejó ajeno a nadie del gremio y que fue ampliamente rechazada incluso a nivel nacional. De acuerdo a esto, Víctor Salas, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de Chile, explicó que “la asociación está para apoyar a todos los fotoperiodistas, no solamente a sus socios, en los casos más graves como el de Nicole Kramm (perdió el 80% de la visión en un ojo por una lacrimógena). Mientras el director de Carabineros permita tener entre sus filas a condenados por violaciones a los derechos humanos entonces vamos a seguir teniendo una institución que sólo vela por los intereses propios”.

Asimismo, Carolina Cáceres, presidenta del Colegio de Periodistas en Antofagasta, enfatizó que “desde el día uno hasta hoy, ya es una forma grosera en la que Carabineros ha obstaculizado el trabajo de los comunicadores, se lo hicimos saber en su momento y al parecer no les importó. Por lo mismo, una vez más solicitamos respeto por la labor comunicacional y a cada uno de los profesionales y los compañeros que día a día están en las calles tratando de informar como corresponde a toda la comunidad”.

Momentos de tensión que marcaron otra jornada en el marco de las movilizaciones. Intentamos obtener la versión de Carabineros y del intendente Edgar Blanco, pero hasta el cierre de la edición optaron por no referirse al caso.