Periodista recibió impacto de perdigón en el rostro por parte de carabineros

Las movilizaciones trajeron una serie de aristas relacionadas al uso de la fuerza contra manifestantes y ahora contra los medios de comunicación, convencionales e independientes. Lesiones y arrestos sufridos por profesionales de las comunicaciones que se tornan protagonistas por estos días, el último caso registrado es el de Dayanne Márquez, quien recibió un disparo de perdigón en su rostro.

Dayanne Márquez, periodista corresponsal de Cooperativa y Chilevisión, explicó lo sucedido durante la noche de este miércoles cuando se encontraba cubriendo las acciones que se desarrollaban en las calles de Antofagasta.

Márquez, explicó que “tengo destruida la mucosa del labio superior totalmente, me hicieron una reconstrucción ambulatoria, tengo cuatro puntos, mañana tengo que ir a la mutual, como fue un accidente laboral para que me evalúe un cirujano si es necesario ingresarme a pabellón para hacer una reconstrucción más exhaustiva. Por afuera no se nota mucho porque el daño lo tengo por adentro, estoy un poco anestesiada todavía, un poco dormida”.

Por otra parte, la periodista agregó que “voy aprovechar esta instancia para entregar mi molestia con respecto a lo que está ocurriendo, lamentablemente este tipo de hechos se viene repitiendo hacia varias semanas, no solamente con los periodistas también con los gráficos, con los reporteros que andan en la calle, que están todos identificados”.

Desde el Gobierno Regional, fue el intendente Edgar Blanco, quien se refirió a los hechos. “El día de ayer, efectivamente tuvimos nuevamente hechos violentos, sobre todo en el centro de la ciudad de Antofagasta. Y sí lamentamos, lamentamos todo hecho de violencia que ocurra en nuestra ciudad, hemos instruido a Carabineros que realice las investigaciones necesarias porque de ninguna parte vamos a tolerar actos violentos”.

Además Blanco, aclaró que “sabemos que particularmente hemos tenido dos personas de la prensa que han sufrido lesiones y las hemos acompañado, nuestro mismo equipo se ha puesto en contacto con ellos para saber como están, pero creemos que el llamado es a condenar transversalmente los hechos violentos. Ayer no solamente tuvimos el caso de esta periodista que se vio afectada, si no que también tuvimos por ejemplo seis carabineros que se vieron lesionados producto de las movilizaciones”.

Desde Carabineros, con un comunicado de prensa lamentaron los hechos y la herida a la profesional, además agregan que hasta el momento no tienen reclamos, asegurando que al momento del incidente el personal se encontraba siendo atacado con elementos contundentes e incendiarios.

Jornada marcada nuevamente por la violencia, donde tanto los medios de comunicación tradicional como independientes son parte de la noticia.

Dayanne Márquez, mantuvo un enlace en vivo con Más Noticias Tarde este jueves para explicar los detalles de su lesión y determinar si tomará acciones legales al respecto.