Joven antofagastino cumple sueño de convertirse en astronauta en Italia

Sebastián Ogalde, es un joven de 25 años oriundo de Antofagasta, que apenas terminó su enseñanza media comenzó a cumplir su sueño hasta lograr alcanzarlo.

La siguiente historia es por seguro una de las más inspiradoras, ya que seguro en algunos años seremos testigos del primer astronauta chileno en el espacio.

Sebastián Ogalde Castro nació en Antofagasta en 1994, completando sus estudios básicos y medios en el Colegio Santa Teresita desde donde ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile, momento en que su vida avanzó hacia un rumbo que lo mantiene muy esperanzado.

“En un momento dije quiero ser astronauta, y eso es lo que voy hacer, voy a dedicar mi vida hasta lograrlo”. Ahí lo tiene, este joven chileno que pasa sus días estudiando y trabajando en Turín, Italia, tiene la meta fija de convertirse en astronauta.

Tarea nada fácil, que ha sabido llevar a punta de estudios. El mismo Sebastián nos entregó una breve reseña de lo que ha hecho para cumplir su sueño.

“Empecé la universidad en Santiago en la Universidad Católica, ahí estudié un poco de astronomía dos años y después me cambié a ingeniería, dentro de todo eso tuve un par de experiencias en el extranjero. Fui a Rusia, precisamente porque quería aprender ruso, un requisito super importante para los astronautas, fue prácticamente la única razón por la que fui, estuve un año ahí en San Petersburgo, después volví a Chile a seguir estudiando y ahora estoy terminando mi doble grado con magíster en mecatrónica, que es una mezcla de electrónica, mecánica, es como robótica prácticamente”.

Ahora se encuentra en la Agencia Espacial Europea siendo parte de un trabajo que verá el espacio el 2022. “Estoy trabajando en testeo e integración de todas las unidades y las partes que componen un satélite, que es un satélite muy grande que va a ser lanzado el 2022, se llama Euclid y va a ser utilizado para estudiar materia oscura y energía oscura, es como el telescopio espacial Hubble”.

Sueño que comienza a ser más real, tomando en cuenta que Sebastián fue seleccionado entre un selecto grupo de jóvenes, para ser parte de una misión simulada.

“Hay una misión simulada que organizada por una universidad en Suiza, que va a ser una simulación de una semana de una misión como si fuera una base lunar en una montaña y para eso vamos a recibir preparación de gente que también está muy capacitada para ello. Fui seleccionado dentro de 200 postulantes, el equipo final son seis personas, dentro de las muchas fases de selección que hubo entremedio, también había una entrevista directa con un astronauta Claude Nicollier, que es el primer astronauta suizo y el fue al espacio gracias a la Agencia Espacial Europea”

La familia es un componente importante en todo camino, Sebastián asegura que sin ellos esto sería muy complicado.

“Mi familia dice que estoy loco, mi familia me dice quédate quieto pero saben que nunca lo han logrado, pero están muy orgullosos siempre me han apoyado muchísimo, siempre ellos han sido mis fans número uno. A pesar de que a veces les preocupa esto, no es una cosa tan fácil llegar al espacio, hay muchas cosas que te pueden matar pero a la vez hay una cosa muy bonita que es el deseo y la pasión de llegar más lejos, una cosa que a mi nunca me deja tranquilo”.

Para Sebastián la labor de Chile en el ámbito tecnología e investigación, sin lugar a dudas está al debe.

“El estado la verdad es que históricamente y tristemente, se ha puesto con muy poco no solo para el desarrollo espacial, estoy hablando en general de las ciencias. Chile tiene que ponerse los pantalones digamos, para crear ciencia en Chile, para decir vamos a crearla nosotros con nuestra propia infraestructura. En Chile hay muchísimos científicos capacitados para hacer de las cosas más alocadas que se te pueden ocurrir, física cuántica, astronomía, gente sequísima, muy capaz y son chilenos, somos chilenos y podemos hacerlo, entonces he escuchado profesores míos que admiro mucho muy complicados diciendo, tengo que hacer la postulación de nuevo y probablemente no me salga el dinero para continuar con mi proyecto, entonces es una situación super triste”.

Joven antofagastino que tiene como sueño convertirse en astronauta y ser el primer chileno en vernos desde el espacio, para ello, cada día que pasa se esfuerza en alcanzar la meta. Y no va nada mal, doble grado con magíster en mecatrónica y trabajando en la Agencia Espacial Europea ayudando en la construcción de un satélite que orbitará la tierra el 2022. Sebastián Ogalde, recuerde este nombre, que así como va de seguro más pronto que tarde Chile tendrá noticias de él.