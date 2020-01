Quemas en vertedero La Chimba se mantienen a pesar del cierre parcial en el basural

Casi 20 horas duraron los trabajos de Bomberos para mitigar las quemas de basura en las inmediaciones del vertedero La Chimba, compleja situación que transformaría en insuficiente el cierre parcial del basural y la apertura de Chaqueta Blanca. Es por ello que diversos actores sociales reaccionaron criticando a las autoridades que no han entregado soluciones oportunas.

La madrugada del sábado las quemas en el vertedero La Chimba mantuvieron por más de 20 horas trabajando a Bomberos en el sector, equipos que sufrieron daños debido a la ardua labor en las inmediaciones de calle Abracita con Av. Huamachuco.

Fue Víctor Silva, de la ONG No Más Quemas, quien se refirió a la situación de los vecinos. “Los vecinos están conscientes de que el vertedero seguía recibiendo escombros, es una situación que todos asimilaron de esa manera, estamos muy preocupados por el futuro de los trabajadores recicladores del lugar porque hay 63 familias que hoy día no tienen sustento económico, hay 63 familias que no se les cumplió la promesa de llevarlos a Chaqueta Blanca. También quiero emplazar a las autoridades responsables y a la empresa del Consorcio Santa Marta, que entregue las reales razones de porqué a la fecha no están trabajando en el lugar, ya que van a cumplir un mes sin sustento económico.”

Silva, criticó el actuar de las autoridades involucradas. “Cuando uno observa el problema del vertedero das cuenta de la inoperancia de las autoridades vinculadas directamente al tema de la basura, porque en algún momento el municipio se opuso férreamente a cerrar el lugar y de un día para otro lo abandonó por completo. Eso hace que esto sea foco de lo que denominamos zona roja, donde hay quemas a contar del día 20, de que se cerró el lugar en adelante que han sido diarias”.

Por otra parte, Silva, explicó que “aquí hay varios actores involucrados desde la propia ciudadanía hasta los particulares que tienen propiedades en el sector, los terrenos de bienes nacionales, la servidumbre del ferrocarril, que en el fondo es un conjunto de personas que se tienen que hacer cargo de esto y no lo han hecho históricamente. También las atribuciones de la Gobernación Provincial que ha estado totalmente ausente de este tema de seguridad pública”.

Opinión que comparte el presidente de la Comisión de Salud en el Consejo Regional, Ricardo Díaz, quien expresó preocupación por la salud de quienes residen en torno al vertedero. “La situación del vertedero en Antofagasta obedece a malas desiciones que se han tomado por mucho tiempo, por un lado se hace este cierre por parte del Servicio de Salud, amparado en un decreto que no sabemos si se ha prorrogado y generando una vez más un contrato con la misma empresa que ha tenido ese vertedero para poder cerrarse”.

Díaz, hizo además un llamado al municipio. “Por otra parte, el municipio tiene que reimponer el programa de cierre del antiguo vertedero La Chimba para poder cumplir con todo el saneamiento y poder sacar toda esa basura que sin duda al estar ahí va generando más quemas. Lo que se requiere aquí es una acción decidida de medio ambiente del municipio, la gente de La Chimba sólo va a poder estar tranquila una vez que se haga el cierre y la remediación de la basura que por años se implantó en ese lugar”.

Quemas que terminaron pasadas las 19:00 horas del día domingo, manteniendo a diversas compañías de Bomberos trabajando en el lugar. Cabe destacar, que la apertura administrativa del relleno sanitario Chaqueta Blanca sería una forma de acabar con las quemas, medida que sin embargo no termina de solucionar el problema.