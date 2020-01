Solicitan que subsecretario del Interior visite Antofagasta

Frente a la movilización social y los distintos hechos de violencia que se han generado en Antofagasta y en algunos otros puntos de la región durante los últimos días, la diputada oficialista Paulina Núñez solicitó en la Cámara de Diputados, la visita del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

La parlamentaria RN, intervino este martes durante la sesión de la cámara para hacer un balance sobre las últimas jornadas de manifestaciones vividas en la capital regional. “Ayer (lunes) fue la gota que rebalsó el vaso, todos sabemos que hace ya casi 90 días Chile despertó, hay una profunda crisis institucional, social, política, de confianza, pero después de ver en Santiago más de un millón y medio de chilenos, y en nuestra región más de 16 mil personas marchando, movilizándose, manifestándose pacíficamente para poder tener un nuevo trato, para poder tener un mejor país, para poder tener mejores pensiones, mejor salud por ejemplo, esto se fue tiñendo. Se fue dejando de lado precisamente por aquellos que no quieren nada, que no quieren una nueva constitución ni mejores pensiones, ni mejor educación y una turba de personas que han andado saqueando, destruyendo, quemando, que nos están destruyendo la comuna se ha tomado nuestras calles”.

Pronunciamiento que derivó en la solicitud de la visita del subsecretario del Interior para Antofagasta. Núñez, aseguró que “presidente cuando a uno como diputada, como representante de la zona, le preguntan directamente o a través de redes sociales o a nuestros equipos de trabajo, qué estamos haciendo, la verdad es que a veces nos quedamos sin palabras. Porque si bien nuestra labor es la de legislar y por lo tanto, sacar prontamente una agenda social, sin duda que mantener el orden público en este caso es responsabilidad de aquellas autoridades como son las policías, Carabineros, la PDI, pero también de nuestro gobierno, por eso presidente, insisto, habiendo sido ayer (lunes) una jornada muy violenta en el centro de la comuna de Antofagasta y llevando ya varias semanas en la misma situación, le he pedido al ministro del Interior y al subsecretario del Interior, que vayan a Antofagasta, que no se queden solamente con lo que nosotros queremos transmitir, si no que se coordinen con las autoridades locales, regionales y por supuesto, que nos permitan mantener el orden público en la región y volver a una tranquilidad que teníamos hasta antes del 18 de octubre”.

En esta misma línea, fue que el intendente de la región, Edgar Blanco, quiso adelantar algunos de los planes que se podrían ejecutar en los próximos días. “Producto de los actos delictivos y enfrentamientos que hemos tenido en los últimos días en la ciudad de Antofagasta, hemos seguido las reuniones con el comité policial, de manera de ir evolucionando en las técnicas y tácticas que se están llevando adelante para poder mantener el orden público”.

El intendente Blanco, también explicó que “es complejo cuando tenemos 100 ó 150 manifestantes encapuchados con actitud extremadamente violenta en el centro de la ciudad, incluso dispuestos en distintos lugares de la ciudad, poder enfrentarlos de manera efectiva. Pero de todas maneras vamos analizando día a día lo que va sucediendo con Carabineros, con la PDI y con la Gobernación de Antofagasta, para poder ir adecuando nuestro actuar y de esta manera ir entregando la tranquilidad que sobre todo la gente del centro está pidiendo”.

Además, agregó que “espero que aquí sea transversal el llamado a la tranquilidad y el llamado a la paz sobre todo en nuestra ciudad, ya que el resto de la región está mucho más tranquila. Estamos trabajando diariamente para poder analizar lo que está sucediendo, reuniéndonos todos los días con las policías para poder hacer las evaluaciones correspondientes y estamos inyectando los recursos que sean necesarios para poder mejorar su equipamiento y con esto, la forma en que enfrentamos este tipo de manifestaciones violentas que tenemos los últimos días en la ciudad de Antofagasta”.