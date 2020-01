Cámara de Comercio asegura que zona franca de Tocopilla no ha traído beneficios en 20 años

El senador por la Región de Antofagasta Alejandro Guillier, informó que el proyecto de reforma tributaria contempla la extensión de la zona franca industrial de Tocopilla hasta el año 2035, asegurando que esto servirá para incentivar la instalación de actividades industriales en la zona. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Antofagasta consideran que dicha zona franca no ha dado los resultados esperados.

Según el senador Guillier, el gobierno está de acuerdo en incluir la extensión hasta el año 2035 de la zona franca industrial de Tocopilla, así se lo habría manifestado el ministro de Hacienda. De esta forma, el legislador asegura que se podrá incentivar la instalación de actividades industriales lo que entre otros aspectos significaría un aumento en la oferta de empleos.

Gullier, explicó que “la reforma tributaria no nos va a cambiar la vida pero no ayuda, y en una de las cosas que nos favorece es que se validó hasta el año 2035 la zona franca de Tocopilla, lo que nos da tiempo para incentivar por la vía tributaria que se instalen actividades. Hablé de inmediato con el ministro Briones y además le pedí que hiciéramos un ajuste a esa ley para permitir que sea un gran centro de logística y abasto, el ministro quedó de estudiar porque dijo que eso podría significar más beneficios tributarios, y yo le dije que la situación de Tocopilla lo amerita”.

Pero desde la Cámara de Comercio no son tan optimistas, ya que consideran que en 20 años de habilitación los resultados han sido casi nulos para la economía tocopillana.

Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio Antofagasta, aseguró que “lo mismo que dije en esa oportunidad siendo seremi de Economía, cuando en ese tiempo el diputado Waldo Mora, ofreció a Tocopilla esta zona franca industrial como una posible solución a los problemas que estaba pasando en ese momento la comuna. Lo mismo tengo que repetir hoy día y además está con el agregado que en 20 años que ha estado esta ley en vigencia no ha rendido ningún tipo de utilidad a la comuna, no ha servido para el llamado despegue económico que se había prometido, lamentablemente eso va a seguir así”.

Según el representante comercial, la realidad mundial en cuanto a aranceles de importación y exportación hacen poco atractiva por sí sola esta franquicia. “Quienes conocen el tema de como es el movimiento económico sabrán que ese tipo de instrumentos hoy día, especialmente cuando hay un intercambio comercial sin aranceles prácticamente con todo el mundo, no tiene ningún impacto con la economía local como reactivadora”.

Contrario a este panorama, el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, considera que la zona franca representa una oportunidad para el crecimiento económico y laboral de la comuna, pero se requieren incentivos adicionales. “Necesito que esa ley sea modificada, que sea más abierta, que no sólo sea arte y pieza de la gran minería como la original que no nos sirvió, no nos permitió hacer ninguna inversión. Creo que sí necesitamos una zona franca, me gustaría más que esta propuesta que se está haciendo sea extender la zona franca industrial total que tiene Iquique al puerto de Tocopilla”.

Se espera que en los próximos días el proyecto de reforma tributaria, que ha sido apoyado por amplia mayoría de senadores, sea despachado a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo y posterior promulgación.