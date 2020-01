Interponen denuncia por malversación de fondos y presunto fraude al fisco el interior del Servicio de Salud

Confusión generó la interposición de una denuncia en Fiscalía realizada supuestamente por gremios de la salud en contra del subdirector de gestión de personas del Servicio de Salud (SSA), Rodrigo Sánchez. Sin embargo, consultados respecto a los motivos de esta acción legal, los gremios negaron haber realizado dicha acusación, es por ello que conversamos con los implicados para intentar clarificar esta situación.

Incertidumbre generó esta denuncia interpuesta el pasado 27 de enero, donde fueron los propios gremios quienes desmintieron haber sido los autores de esta medida. Mirna Palma, dirigenta de la Asociación de Profesionales de la Dirección del SSA, explicó que “nosotros como asociación de profesionales de esta dirección de servicio no hemos interpuesto una denuncia en Fiscalía, eso es lo primero que puedo confirmar, lo segundo tiene que ver con que nosotros cuando hacemos una denuncia nos hacemos responsable de ella.

Palma, clarificó que “es decir firmamos como Asociación de Profesionales de la Dirección de Servicio con nuestros respectivos nombres, jamás hemos hecho una denuncia en anonimato y nada que se parezca, por eso nos parece extraño que una denuncia se firme como dirigentes de la salud y no tenga nombre ni apellido. Las denuncias en primera instancia, uno las comunica al director del servicio cuando las realizamos y también las hacemos ante Contraloría General de la República, ese es el conducto o canal que nosotros debiéramos seguir”.

La dirigenta también entregó su opinión personal, “me parece gravísimo que la Fiscalía acogiera una denuncia de personas que no son dirigentes, primero que nada. Eso me parece ya de un tenor que no es competencia nuestra, si no que de la misma Fiscalía, que recepcione una denuncia firmada por dirigentes que no son dirigentes, si es que ello haya sido así”.

Situación que empujó a que fuese la propia directora del servicio y el funcionario aludido en la denuncia, quienes presentaron sus pareceres ante esta grave acusación.

Por una parte, Fabiola Roa, directora (s) del SSA, acotó que “como dirección no hemos tomado conocimiento formal, ya que esa denuncia no ha sido ingresada por oficina de partes o directamente a esta dirección o autoridad, por lo tanto, indagaremos respecto de la situación”.

Rodrigo Sánchez, el subdirector de gestión de personas del servicio, quien es acusado en esta denuncia por posiblemente haber realizado contrataciones dobles incurriendo en lo que sería fraude al fisco y malversación de fondos públicos, expresó que “ayer me enteré por la prensa, específicamente en Pulso Regional, en la cual se me está imputando un delito grave y la verdad en ese sentido, lo único que le puedo decir a la ciudadanía son dos cosas. Primero es una persecución en contra de mi persona, dos, todo lo que indica es completamente falso.

Sánchez, también recalcó que “hasta ahora no he sido notificado por Fiscalía, estoy esperando que llegue rápidamente porque con nuestros abogados vamos a preparar la defensa porque voy a llegar hasta las últimas consecuencias para poder limpiar mi nombre. Porque en relación a lo que dice la denuncia fueron los gremios de salud, nosotros ayer hicimos todas las averiguaciones con los gremios de la región y ninguno se adjudica la denuncia”.

Consultamos respecto a detalles del ingreso de esta denuncia, sin embargo desde el órgano persecutor sostuvieron que el caso se derivará a fiscalía local para que un fiscal especializado investigue los hechos. Además, manifestaron que por regulación del código penal, no es posible entregar información sobre quien ingresó la denuncia en Fiscalía Regional.

Denuncia que mantiene en ascuas a estos personeros del Servicio de Salud, que esperan la oficialización de esta causa dejando más dudas que certezas.