Residente de edificio atacado en Antofagasta habría provocado a los manifestantes

Una serie de situaciones en torno a las manifestaciones se desarrollaron durante la tarde y noche de este martes en el sector centro de Antofagasta. Lo más complejo de la jornada fue un confuso incidente entre un grupo y personas de un edificio, que acusan destrozos por parte de quienes quisieron ingresar al inmueble.

Conversamos con los residentes del lugar y aseguran no tener problemas con las movilizaciones, sino que hubo un hecho aislado que se está investigando de parte de un conserje y una persona que habita en el edificio.

Jornada de manifestaciones que como es la tónica comienzan de manera pacífica en el centro la comuna, con música y bailes en plaza Sotomayor, incluyendo también presencia policial.

Más tarde la marcha se movilizó por diversos puntos, donde algunas personas acusaron provocación por parte de personal de carabineros, teniendo redes sociales como testigo.

Aunque pasadas las 18:00 horas se dio inicio a algunos incidentes en el sector centro alto de la comuna, donde la jornada terminó con 37 detenidos en el centro y 5 detenidos en el sector norte. Pero lo que marcó la jornada fue un confuso incidente al interior de un edificio del sector, donde manifestantes intentaron agredir a un conserje.

La administradora del edificio, resguardando su identidad, se refirió al supuesto ataque. “Dicen que el conserje entregó a unas personas, acá también hubo una provocación y tenemos que aceptarlo, la mayoría de los vecinos lo ha dicho. Aquí hay un residente que insultó a los manifestantes, y no es primera vez, creo que en otras instancias les ha gritado. Al increpar e insultar a los manifestantes, al sentir que entregaron a uno de ellos, reaccionaron de esta forma”.

Además, la administradora quiso dirigirse a los manifestantes. “Yo le hablo a los chiquillos, a los de la marcha, a los niños universitarios, tengo una hija universitaria, creo que la comunidad está de acuerdo con sus demandas, no a la violencia, pero estamos de acuerdo con las demandas que están pidiendo todos los chilenos, no solamente ellos, acá hay gente de trabajo”.

Una residente del lugar, coincidió en que los manifestantes fueron provocados. “Nosotros no le hacemos daño a nadie, todos somos gente de trabajo, es lo único que puedo decir, no voy ahondar las cosas porque estaría de más, ustedes vieron lo que pasó, se encontró todo roto. Siempre los niños pasan no más, nunca habían venido para acá, si no los hubieran provocado, no vienen, eso provocó este estallido nada más”.

La administración asegura que tomará todas las medidas, insistiendo en que los vecinos no tienen responsabilidad y llaman a no atacar el lugar. “Yo insisto, que de donde sacaron eso, que de aquí entregaron a una persona, lo estamos averiguando no crea que nos quedamos con una versión. Hay que averiguar bien si el conserje o la persona que estuvo implicada, porque se van a tomar los resguardos hacia esas personas y si tienen que aplicarle alguna multa o norma, de hecho si es que se tiene que ir de aquí, se va ir, eso lo tienen que tener claro que no va haber gente que vaya a increparlos. Ellos son libres de sus marchas, nosotros no somos quien para impedir que ellos marchen por lo que creen que les corresponde”.

Desde la autoridad se refieren a este hecho en particular, donde vecinos aseguran que no llegó resguardo policial. La gobernadora provincial, Katherine López, expresó que “sabemos que hay grupos que se infiltran en estas marchas, hay grupos que se aprovechan de estas marchas para poder realizar algunos tipos de ilícitos, como son los saqueos, como es la destrucción de mobiliario público y privado, también el ataque a construcciones que ya han sido vandalizadas”.

Por otra parte, la autoridad provincial agregó que “el día de ayer (martes) recibimos la denuncia que manifestantes habían intentado ingresar a un edificio rompiendo ventanales de este, de hecho fueron los mismos vecinos del edificio que trataron de contener a esta masa que trataba de ingresar al edificio aludiendo que querían al conserje para hacer algún tipo de ajusticiamiento con él, situación que obviamente no compartimos ya que la justicia depende del poder judicial”.

Hechos de violencia que comienzan a incluir a vecinos, teniendo a sus residentes en la más profunda incertidumbre ya que dicen estar amenazados respecto al supuesto altercado con el conserje. Situación que la misma administradora del lugar, dice estar investigando y dispuesta a tomar todas las medidas necesarias, haciendo el llamado a evitar este tipo de actos violentos.