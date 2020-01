Relato carabinero atacado: “Nada me impedía resguardar la vida de mis compañeros”

Tras los sucesos ocurridos el viernes 24 de enero en calles Esmeralda con Uribe, centro de Antofagasta, donde un grupo de personas arremetieron violentamente con elementos incendiarios contra un vehículo de carabineros, resultando cuatro funcionarios lesionados. Este miércoles, uno de los funcionarios que se encontraba dentro de la unidad ofreció su testimonio a Antofagasta TV, asegura que aunque fueron minutos difíciles, se mantiene firme en su deseo de seguir sirviendo y brindando seguridad a los ciudadanos de la región.

Los registros de la agresión recorrieron todo el país y trascendieron fronteras, generando rechazo en algunos sectores de la vida política, donde dirigentes tanto de gobierno como de oposición expresaron su solidaridad con los carabineros aludidos.

Con el resguardo de su identidad, uno de los funcionarios compartió su testimonio. “Un vehículo de la subcomisaría de Fuerzas Especiales con su tripulación completa interviene en el sector de calle Uribe, en donde fueron emboscados por un grupo de individuos, los cuales arrojaron elementos contundentes, bombas incendiarias en contra del personal, con claras intenciones de atacarlos. Quiero dejar bien el claro que ese procedimiento no tiene nada que ver con las manifestaciones sociales, si no que es un procedimiento claramente de alteración grave al orden público y de agresión a personal de carabineros”.

Por otra parte, el funcionario señaló que “los funcionarios reciben una bomba molotov, la cual comienza a consumir el vehículo y se repliegan, dejan en el vehículo en esa intersección a merced de estos individuos y es ahí donde yo actúo. Ingreso al vehículo que se encontraba en llamas y trato de sacarlo del área crítica de conflicto, teniendo en consideración que al interior podía haber algún elemento que podía ser utilizado por estos individuos en contra de carabineros o la ciudadanía”.

De acuerdo con el testimonio de este efectivo policial, uno de los momentos más angustiantes del ataque, fue justamente cuando en medio de una lluvia de piedras y otros elementos, uno de los antisociales introdujo una señalética dentro del vehículo ocasionando lesiones al conductor de la unidad policial.

En este sentido, el funcionario recalcó que “lo único que pensé es que el funcionario efectivamente resultó lesionado, y yo vi esa agresión, tratar de protegerlo. Me encontraba sin ningún tipo de lesión con el equipo completo, nada me impedía resguardar la vida de mis compañeros y obviamente, si de nuevo pasara por la misma situación lo haría sin pensarlo, ya sea por proteger la vida de mis carabineros como de la ciudadanía”.

Consultado sobre sus sentimientos luego de este episodio y si ha llegado a replantearse seguir como funcionario de carabineros, sin titubear, esta fue su respuesta. “No, al contrario, siento que con estas acciones tanto mía como las que he visto durante todos los días del estallido social por alteración al orden público, he visto que diariamente nuestros carabineros se sacrifican, trabajan horarios que son extensos extrañando a su familia, extrañando también su normal actividad diaria. Pero no, al contrario me reafirma mi compromiso que hice alguna vez con mi juramento, cuando egresé como subteniente de la Escuela de Carabineros, que es precisamente hacer cumplir las leyes para que nuestra sociedad sea mejor”.

Al finalizar esta conversación con el funcionario, quien por razones de seguridad prefirió no exponer su identidad, envió un mensaje de aliento a sus compañeros de servicio y también a los civiles que aún se mantienen en las calles protestando. “Los carabineros de la Prefectura Antofagasta y de la zona, que tengan mucho ánimo, que tengan fortaleza, son funcionarios que son preparados que están llenos de valor, que están llenos de fortaleza, de gallardía, de valentía”.

También, agregó que “son situaciones que no son advertidas por el resto de la gente, pero sí nosotros que trabajamos a diario lo podemos ver, que sigan trabajando, que sigan cumpliendo nuestra misión, que nuestra misión no ha acabado hasta que podamos restablecer en forma total el orden público. Es el propósito que nosotros hacemos, siempre velando porque sean procedimientos apegados a los derechos humanos, apegado a las leyes, pero si logrando la detención de personas que están atacando y vulnerando el orden público”.