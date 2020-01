Detienen a dos involucrados y un menor de edad por homicidio de conductor de In Driver

La mañana de este viernes fueron detenidas dos personas por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Carlos Páez, joven conductor de In Driver que desapareció el 17 de enero y que cuatro días después, fue encontrado muerto en el sector norte de Antofagasta.

De acuerdo a la información entregada por Nelson Díaz, abogado asesor de la Fiscalía Regional, hay dos adultos involucrados y un menor de edad, identificados gracias a la información proporcionada por un testigo y la pericia aplicada al vehículo, que fue encontrado sin su placa patente el 23 de febrero en una población del sector norte de la ciudad.

La formalización se realizará este viernes, en este sentido el abogado asesor explicó que “se va a formalizar en el Juzgado de Garantía a dos de ellos como autores y a uno de ellos como encubridor del hecho, ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales, no tienen condenadas anteriores. Pero respecto al delito, la pena que arriesgan es bastante alta, llegando hasta presidio perpetuo calificado ya que se pretende formalizar por el delito de robo con homicidio”.

En cuanto a los detalles de los hechos, Díaz señaló que los sujetos no habrían conocido a la víctima con antelación si no que dieron con él a través del uso de la aplicación In Driver. “Se suben al vehículo y ahí comienza todo el hecho que tenía como objetivo la sustracción del vehículo y de otras especies, específicamente dinero, celular, y el principal objetivo era sustraer el vehículo”.

Por otra parte, el comisario Randolph Verdugo de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló que “fueron todos detenidos en Antofagasta, en primera instancia se citan a dos personas a declarar quienes de inmediato confesaron la situación y el Ministerio Público ya estaba tramitando las ordenes de detención y posteriormente se tramitó otra orden de detención que se produjo el día de ayer (jueves) en horas de la noche”.

Para establecer los detalles de este aparente robo con homicidio, Verdugo puntualizó que “hay una asfixia, no voy a decir con qué elementos se utiliza porque es parte de la formalización. Está acreditado el robo porque no estaba la placa patente, las especies que portaba la víctima también fueron sustraídas”.

Investigación que logró dar con los sujetos gracias a la coordinación de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI. Finalmente, se está a la espera de la formalización que se realizará durante este viernes.