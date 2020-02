Gremio amenaza con paralizar el Hospital Regional de Antofagasta por salida de directora subrogante

Trabajadores del Hospital Regional de Antofagasta se manifestaron durante la mañana de este martes por la salida anticipada de la directora (s) Joselyn Castillo, los gremios piden que restituya en su puesto, ya que la persona que habrían designado como reemplazo no cumpliría con la experiencia necesaria para el cargo de la salud pública.

En estos momentos existe un concurso público para definir la dirección del establecimiento de salud que se definiría en unos tres meses, sin embargo la subrogancia sería asumida por otro profesional. La Dra. Pamela Shellman, de la directiva de la Asociación Gremial de Médicos del Hospital Regional, explicó que “consideramos que es una decisión inoportuna, de poca prudencia de parte de la autoridad. Queremos que nos explique el Servicio de Salud, pedirle a la dirección actual los motivos, la Dra. Castillo no recibió motivos por los cuales se estaba realizando este cambio”.

Por otra parte, el Dr. Hugo Benítez, secretario del Colegio Médico de Antofagasta, agregó que “teníamos nosotros una directora subrogante que se puso ahí porque ella era la subdirectora médica que había sido nombrada por la propia autoridad actual del Servicio de Salud, del gobierno actual me refiero, que fue puesta ahí por su desempeño y que ha hecho un buen papel, ha aunado los esfuerzos, ha hecho que este hospital avance en el sentido correcto”.

Además Benítez, puntualizó que “por eso hemos visto que sacar a la Dra. Joselyn Castillo que lo ha hecho bien, sabiendo que hay un concurso en desarrollo, nos parece inoficioso. Poner a una persona que no tiene experiencia en la administración pública, que no tiene experiencia en hospitales, que fue colocado a dedo en la subdirección y que no está en la línea de subrogancia, nos parece una arbitrariedad extraordinaria que no la tolera el gremio médico ni ninguno de los estamentos del hospital”.